Las Leonas y Los Leones ya conocen sus rivales para la segunda fase del Mundial

Los seleccionados argentinos avanzaron a la próxima instancia de la Copa del Mundo de Hockey 2026. Las Leonas conformarán el Grupo F junto con Bélgica, España y Alemania, mientras que Los Leones integrarán el Grupo E con Inglaterra, Países Bajos e India.

El seleccionado femenino jugará este sábado a las 15.30 frente a España.

Las Leonas y Los Leones superaron la primera fase del Mundial 2026, están entre los mejores 8 equipos del Mundial 2026 y ya tienen confirmados sus rivales, días y horarios para la segunda ronda. Ambos seleccionados disputarán dos nuevos encuentros con el objetivo de finalizar entre los dos primeros de sus respectivas zonas y avanzar a las semifinales. Las Leonas conformarán el Grupo F junto con Bélgica, España y Alemania, mientras que Los Leones integrarán el Grupo E con Inglaterra, Países Bajos e India.

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El formato de la segunda fase del Mundial

Los dos mejores seleccionados de cada grupo de la primera ronda avanzan a una nueva zona de cuatro equipos. Los clasificados provenientes de un mismo grupo no vuelven a enfrentarse, sino que trasladan el resultado y los puntos del partido que disputaron entre sí.

En esta segunda fase, cada seleccionado jugará frente a los dos equipos provenientes del grupo cruzado. Una vez completados esos encuentros, los dos primeros de los grupos E y F avanzarán a las semifinales. Los restantes continuarán compitiendo para definir las posiciones finales del torneo.

Las Leonas integran el grupo F

Las Leonas terminaron invictas y en el primer puesto del Grupo B con siete puntos. El seleccionado argentino empató en su debut frente a Estados Unidos y luego consiguió dos victorias consecutivas ante Alemania y Escocia.

Argentina y Alemania avanzaron desde el Grupo B, mientras que Bélgica y España se clasificaron desde el Grupo C. El seleccionado belga terminó primero luego de vencer por 2 a 1 a Irlanda en la última fecha. Bélgica y España finalizaron con siete puntos y una diferencia de gol de +4, pero el conjunto local quedó por encima por su mayor cantidad de goles a favor.

Las Leonas trasladarán al Grupo F la victoria por 3 a 2 conseguida ante Alemania y comenzarán la nueva instancia con tres puntos. Bélgica y España, por su parte, arrastrarán el empate 1 a 1 que protagonizaron durante la primera fase.

Las Leonas enfrentarán a España el sábado 22 de agosto a las 15.30 (hora argentina). Luego se medirán con Bélgica el lunes 24 de agosto, también a las 15.30 (hora argentina). Ambos partidos se disputarán en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Los Leones conforman el grupo E

Los Leones finalizaron segundos en el Grupo A con seis puntos, luego de vencer a Japón y Nueva Zelanda. Su única derrota fue por 3 a 1 ante Países Bajos, seleccionado local y vigente campeón olímpico.

Argentina y Países Bajos avanzaron desde el Grupo A. Inglaterra e India, primero y segundo del Grupo D, respectivamente, completarán el Grupo E.

Los Leones comenzarán esta instancia sin puntos, ya que trasladan la derrota sufrida ante Países Bajos. Inglaterra, por su parte, arrastrará la victoria por 4 a 2 conseguida frente a India.

Los Leones enfrentarán a Inglaterra el sábado 22 de agosto a las 14.00 (hora argentina). Su segundo compromiso será frente a India el lunes 24 de agosto a las 9.45 (hora argentina). Ambos encuentros se jugarán en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Los dos primeros seleccionados de cada grupo avanzarán a las semifinales de la Copa del Mundo 2026.