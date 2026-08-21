La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), Andrea Becherucci, señaló que la joven perdió mucha sangre y estuvo tres horas en el quirófano

La joven de 18 años que fue internada tras un intento de femicidio en el barrio Abasto de la ciudad de Rosario tiene un pronóstico reservad o con respecto a su estado de salud. "Es una paciente crítica" , advirtieron este viernes las autoridades del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en relación al diagnóstico sobre lesiones que tenía.

La directora del nosocomio municipal, Andrea Becherucci , señaló que Alison C. requirió asistencia mecánica ventilatoria después de la cirugía realizada a última hora de la tarde anterior. Como complemento de este tratamiento, la paciente permanecía sedada en el sector de cuidados intensivos.

En diálogo con LT8, la funcionaria subrayó que el equipo médico del efector tuvo que coordinar múltiples intervenciones quirúrgicas para estabilizar a la joven apuñalada. En el procedimiento le hicieron transfusiones de sangre para compensar la importante pérdida que sufrió desde que la atacó un joven de 19 años, también hospitalizado en otro centro de salud de Rosario.

¿Cómo está la joven apuñalada en el barrio Abasto?

De acuerdo al parte oficial, la víctima del intento de femicidio en Paraguay al 1700 presentaba una gran cantidad de heridas de arma blanca. Los especialistas detectaron cortes en la cara, lesiones complejas en las manos, el cuello y el tórax.

Por otra parte, Becherucci precisó que la cirugía también se enfocó en reparar órganos internos de la región del abdomen. "Hay que seguir controlando la evolución. No se puede decir cuánto tiempo va a llevar esto", remarcó.

La directora del Heca recordó que la muchacha estaba consciente cuando la recibieron en la guardia. A la noche salió sedada y con respirador del quirófano para monitorear su estado de salud.

"Hubo que hacer mucha sutura. No sólo órganos, sino vasos", precisó la titular del hospital. Luego añadió que el organismo estaba muy inflamado como consecuencia de la agresión y el tratamiento para estabilizarla.

¿Qué se sabe del intento de femicidio en Paraguay al 1700?

Alison C. recibió múltiples puñaladas cerca de las 16 de este jueves, cuando vecinas del edificio escucharon sus gritos de auxilio. En ese momento se acercaron a la puerta de un departamento del quinto piso, pero el inquilino las insultó y las echó.

Luego de la reacción del joven, las mujeres llamaron al 911 para pedir ayuda. La policía encontró a la víctima y al sospechoso en estado grave. Ambas personas estaban ensangrentadas y desvanecidas adentro del inmueble.

Los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) atendieron en primer lugar a Luciano G. mientras sus familiares esperaban novedades frente a su casa. El muchacho oriundo de Armstrong fue trasladado al Hospital Centenario para continuar con el tratamiento por las lesiones de arma blanca que presentaba luego de un supuesto intento de suicidio.

En segundo lugar, los encargados del operativo llevaron a la mujer apuñalada hasta el Heca. La paciente ingresó a la guardia y pasó tres horas en el quirófano debido a las heridas que sufrió.

Cerca de las 21, los médicos terminaron la cirugía y la muchacha quedó internada en el área de terapia intensiva con pronóstico reservado. Si bien permanecía estable a la noche, todavía no estaba fuera de peligro.

Luego del operativo en el barrio Abasto, la investigación quedó en manos de la fiscal María Laura Riccardo. El tránsito desde avenida Pellegrini hacia Cochabamba estuvo cortado hasta última hora de la jornada para facilitar el trabajo de la policía y los peritos, de modo que sólo se permitía el acceso de vecinos.

El día anterior, la misma funcionaria judicial se hizo cargo de una causa sobre el asesinato de otra mujer a ocho cuadras de allí. Carina Candelas tenía 56 años y fue asesinada a puñaladas por su expareja mientras trabajaba en la farmacia Marketing Farm de Dorrego y Zeballos. El principal sospechoso fue detenido minutos más tarde en su casa. Así se confirmó el tercer femicidio en Rosario después

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