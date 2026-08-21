Se pone en marcha el Torneo Clausura de la A Lautaro Fagioli

Con atractivos cotejos se pondrá en marcha el Clausura de Primera A, donde el campeón del Apertura, Colón de San Justo recibirá a Newell´s, mientras que el subcampeón, La Perla, lo hará con la Academia AC.

Apenas una semana después del gran duelo final del Torneo Apertura José Luis Burtovoy jugado en el estadio 15 de Abril, este sábado 22 de agosto se pondrá en marcha un nuevo campeonato de la máxima división de la Liga Santafesina de Fútbol. Llega el turno del Clausura denominado Lautaro Fagioli, cuya primera fecha tendrá duelos más que atractivos. El campeón Colón de San Justo recibirá a Newells, mientras que el que perdió la final, La Perla del Oeste, lo hará con la Academia AC.

El Matador, de gran campaña en el certamen inicial jugará ante Nacional, mientras que otro de los grandes protagonistas, como lo fue Sportivo Guadalupe, recibirá a Universidad del Litoral. Los elencos Colegiales ambos jugarán en condición de local, en el caso de Ateneo, lo hará con Cosmos, y La Salle Jobson ante el duro Gimnasia de Ciudadela. Los dos grandes del fútbol santafesino lo harán como visitantes, Unión en Cayastá, y Colón en la localidad de Candioti, en el norte del departamento La Capital.

El Clausura de la A se llamará Lautaro Fagioli

Este fin de semana su bautismo un nuevo campeonato de la máxima división de la Liga Santafesina, precisamente, comenzará a disputarse el Clausura 2026, luego de lo que fuera la gran Final del Apertura en el 15 de Abril y que quedará en poder de Colón de San Justo.

Justamente el cuadro Rojo y Sanjustino, de forma conjunta, propusieron el nombre del torneo y la Casa Madre no tuvo dudas: El segundo torneo del año de nuestra Primera División A se llamará torneo Clausura Lautaro Fagioli.

Será en homenaje al ex jugador de los equipos del Portón del Norte, quien tuvo sus inicios en el Matador y que tenía su actualidad en el Conquistador cuando nos dejó físicamente el pasado 19 de junio. Asimismo la Liga informó que el acto de reconocimiento ante su familia se hará previo al encuentro de la fecha 10, cuando Sanjustino y Colón de San Justo estén por jugar una nueva edición del Clásico.

Sportivo Guadalupe y Gimnasia y Esgrima de Ciudadela siempre son protagonistas del certamen liguista.

El primer capítulo del Lautaro Fagioli

El segundo torneo del año tiene el formato combinado de Zona Regular y luego Playoff para determinar al vencedor. La Zona A estará compuesta por el campeón Colón de San Justo, Ateneo Inmaculada, Colón, Cosmos, Deportivo Nobleza, Independiente, Juventud Unida, Las Flores II, Newell’s Old Boys, Sportivo Guadalupe y Universidad. La Zona B por su parte estará integrada por La Perla del Oeste, Academia Andrés Cabrera, Ciclón Norte, Ciclón Racing, Deportivo Santa Rosa, Gimnasia y Esgrima, La Salle Jobson, Nacional, Náutico El Quillá, Sanjustino y Unión.

En la primera fecha, a partir de las 15.30, en escenario a confirmar, Deportivo Santa Rosa recibirá a Las Flores II con el arbitraje de Rubén Fernández; en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo jugará con Newell´s con el control de Miguel Mesquida; en el Lolo Bossio, Nobleza lo hará con Independiente de Santo Tomé bajo el referato de Carlos Céspedes. En el estadio Eladio Rosso, Sportivo Guadalupe será anfitrión de Universidad del Litoral (Joaquín Urbani), y en la autopista, Ateneo Inmaculada lo hará con Cosmos FC (Ignacio Castellano).

En barrio Mataderos, Sanjustino recibirá a Nacional (Lucas Muga); en el estadio el Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste se medirá con Academia AC (Nicolás Mottier). En el campo de Deportes 8 de Enero, Ciclón Racing jugará con Náutico El Quillá (Gastón Freyre), y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson se medirá con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela (Maximiliano Moya). En el departamento Garay, Ciclón Norte de Cayastá recibirá a Unión de Santa Fe (Juan Bonnin), y a partir de las 16.30, en el Rodolfo Candioti, Juventud Unida jugará con Colón de Santa Fe (Ariel Correa).

En barrio Los Troncos, Los Canarios buscará tener un buen comienzo en el Clausura de ascenso.

En el certamen Clausura de ascenso

Este sábado tendrá su bautismo el segundo campeonato del año de la Primera B de la Liga Santafesina, el cual estará particionado en Zona Campeonato y Zona Repechaje y el que desembocará en el Octogonal para determinar al campeón de este Clausura 2026. Por la Zona Campeonato, a partir de las 15.30, en barrio Stratta, Belgrano de Coronda recibirá a Atenas de Santo Tomé (Matías Pereyra), Santa Fe con El Cadi de Rincón en el predio Nery Pumpido (Bruno Levatti), y en Altos del Valle, Banco Provincial se cruzará con Defensores de Alto Verde (Iván Chazarreta). En barrio Los Troncos, Los Canarios jugará con San Cristóbal (Alejandro Aguilera), y a la vera de la ruta nacional 11, Nuevo Horizonte se medirá con Pucará (Valentín Córdoba).

En la Zona Repechaje, a la vera de la ruta provincial 1, Atlético Arroyo Leyes jugará con Defensores de Peñaloza (Facundo Benelli), El Pozo con Floresta de Santo Tomé (Oscar Loza), Vecinal Gálvez de Sauce Viejo con Deportivo Agua (Gabriel Ibarra), Loyola con Los Juveniles (Leandro Rotela) y Los Piratitas con Don Salvador (Leandro Vivas).