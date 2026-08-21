Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Asoma la sexta fecha del Torneo Oficial con duelos más que picantes

Tras haberse suspendido la quinta fecha, la acción en el Torneo Oficial será con el sexto capítulo, en donde se producirá el choque entre los punteros CRAI y El Quillá en el Parque Belgrano.

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2026 · 09:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
CRAI visitará a El Quillá por la sexta fecha del Torneo Oficial de damas en el Sergio Antoniazzi.

CRAI visitará a El Quillá por la sexta fecha del Torneo Oficial de damas en el Sergio Antoniazzi.

El Torneo Oficial de Damas que organiza la Asociación Santafesina de hockey tiene dos punteros; CRAI y Náutico El Quillá. Ambos se medirán en cumplimiento de la sexta fecha, ya que la quinta estaba pautada para jugarse el pasado lunes 17 de agosto, pero fue suspendida por las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, El Quillá y CRAI se miden en un partido que promete ser electrizante. Ambos llegan con un andar ideal, cimentado en una alta dinámica colectiva y en la experiencia táctica necesaria para gestionar los partidos y neutralizar a cuanto rival se les cruzó en el camino. Con propuestas audaces, este duelo será de máxima exigencia y promete resolverse en los pequeños.

Más cruces convocantes en el Oficial de damas

Otro duelo que se las trae será en Cabaña Leiva entre La Salle y SFRC. Los dos llegan necesitados de levantar cabeza. El “colegial” arrastra tres derrotas en fila. El “santa” viene de caer ante Banco, luego de perder con CRAI y vencer a El Quillá Amarillo.

Banco y Universitario se medirán en Altos del Valle. Las Kresteras demostraron su gran ambición siendo avasallantes en ofensiva ante La Salle y SFRC. Las Cuervas llegan con otra chapa y mayor confianza al lograr su primer triunfo en San Justo, listas para revalidar ese envión anímico. Colón recibirá a El Quillá Amarillo en San Justo.

Los dos saldrán a imponer su propuesta y hacer valer la jerarquía individual para romper líneas, con el claro objetivo de dar el salto definitivo en las posiciones. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: El Quillá y CRAI 12; Banco Provincial 9; La Salle Jobson, Náutico El Quillá Amarillo, Universitario y Santa Fe Rugby 3; Colón de San Justo 3.

Las Gitanas y las Tiburonas llegan como punteras del certamen organizado por la Asociación Santafesina.

Las Gitanas y las Tiburonas llegan como punteras del certamen organizado por la Asociación Santafesina.

En cuanto al certamen de ascenso, también tendrá partidos muy atractivos en el Ascenso. A la vera de la autopista Santa Fe–Rosario, las Gitanas esperan por Alma Juniors en el duelo de líderes. Será una prueba de fuego para calibrar las aspiraciones de las locales frente al gran candidato al Ascenso. Del otro lado, las Lobas llegan con paso demoledor, imponiendo condiciones y con una campaña perfecta en lo que va del certamen. Con la mira en la cima, Argentino de San Carlos será anfitrión de Colón.

El Decano viene de golear a CRAR, pero enfrente tendrán a las Sabaleras, encendidas que van agigantadas tras sumar de a tres frente a CRAI Blanco y SFRC “C”. CRAR recibe a SFRC Azul con la idea de acomodarse.Las dueñas de casa intentarán enderezar el rumbo tras dos derrotas al hilo para meterse en la pelea, frente a un “tricolor” golpeado pero expectante, que buscará recuperarse rápido tras perder el invicto en su visita a Esperanza.

Apoyados en su intensidad y en la solidez de su estructura, Atlético Franck y Unión intentarán plasmar su idea de juego y llevar el protagonismo ante El Quillá Blanco y SFRC “C”, respectivamente.

Enfrente tendrán a dos formaciones que transitan una etapa de construcción, con el desafío de seguir dando forma a una identidad propia. La tabla de posiciones se encuentra de esta forma: Alma Juniors de Esperanza y CRAI Blanco 12; Argentino de San Carlos 9, Colón 8, Santa Fe RC B 6, Unión y Atlético Franck 4, CRAR de Rafaela 3; Santa Fe RC C y El Quillá Blanco 0.

Programación Sexta Fecha:

-Zona Campeonato:

21, El Quillá Azul vs. CRAI

17, Colón de San Justo vs. El Quillá Amarillo

17, Banco Provincial vs. Universitario

17 , La Salle Jobson vs. Santa Fe Rugby Rojo

-Goleadoras: Ruth Fuchs (Banco Provincial) 7; Julia Ponzo (El Quillá) 7; Valentina Suravsky (Banco) 5; Victoria Bertone (CRAI) 4.

-Zona Ascenso:

17, El Quillá Blanco vs. Atlético Franck

17, Santa Fe RC Blanco vs. Unión de Santa Fe

17, CRAI Blanco vs. Alma Juniors

17, Argentino de San Carlos vs. Colón de Santa Fe

17, CRAR vs. Santa Fe Rugby Azul

-Goleadoras: Cecilia Rodríguez (Argentino SC) 7; Lorena Rodríguez (Argentino SC) 6, Milagros Cimadevilla (CRAI Blanco) 6, Jorgelina Leturia (Argentino SC) 5, Guillermina Astudillo (CRAR) 5.

Torneo Oficial CRAI El Quillá
Noticias relacionadas
torneo oficial a2: centenario vencio a argentino en el cierre de la segunda fecha

Torneo Oficial A2: Centenario venció a Argentino en el cierre de la segunda fecha

Gregorio Favre es el head coach del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby.

Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

estudiantes de rio cuarto y san lorenzo se enfrentan por un duelo clave del torneo clausura

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

colapinto termino 13° en zandvoort y ya se prepara para la clasificacion de la sprint

Colapinto terminó 13° en Zandvoort y ya se prepara para la clasificación de la Sprint

Lo último

Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Último Momento
Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Alarma en Santa Fe: la tasa de femicidios supera el doble de la media nacional y organizaciones denuncian falta de fondos

Alarma en Santa Fe: la tasa de femicidios supera el doble de la media nacional y organizaciones denuncian falta de fondos

Milei llega a Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio: Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Milei llega a Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio: Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Ovación
Se pone en marcha el Torneo Clausura de la A Lautaro Fagioli

Se pone en marcha el Torneo Clausura de la A Lautaro Fagioli

Asoma la sexta fecha del Torneo Oficial con duelos más que picantes

Asoma la sexta fecha del Torneo Oficial con duelos más que picantes

Las Leonas y Los Leones ya conocen sus rivales para la segunda fase del Mundial

Las Leonas y Los Leones ya conocen sus rivales para la segunda fase del Mundial

Colapinto terminó 13° en Zandvoort y ya se prepara para la clasificación de la Sprint

Colapinto terminó 13° en Zandvoort y ya se prepara para la clasificación de la Sprint

Atlético de Madrid vendería a Julián Álvarez, pero impone una condición para su salida

Atlético de Madrid vendería a Julián Álvarez, pero impone una condición para su salida

Policiales
Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta "Picado Fino Volumen 2 (más limón)", una nueva mirada al post-punk del litoral

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"