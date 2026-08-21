Asoma la sexta fecha del Torneo Oficial con duelos más que picantes

Tras haberse suspendido la quinta fecha, la acción en el Torneo Oficial será con el sexto capítulo, en donde se producirá el choque entre los punteros CRAI y El Quillá en el Parque Belgrano.

CRAI visitará a El Quillá por la sexta fecha del Torneo Oficial de damas en el Sergio Antoniazzi.

El Torneo Oficial de Damas que organiza la Asociación Santafesina de hockey tiene dos punteros; CRAI y Náutico El Quillá. Ambos se medirán en cumplimiento de la sexta fecha, ya que la quinta estaba pautada para jugarse el pasado lunes 17 de agosto, pero fue suspendida por las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, El Quillá y CRAI se miden en un partido que promete ser electrizante. Ambos llegan con un andar ideal, cimentado en una alta dinámica colectiva y en la experiencia táctica necesaria para gestionar los partidos y neutralizar a cuanto rival se les cruzó en el camino. Con propuestas audaces, este duelo será de máxima exigencia y promete resolverse en los pequeños.

Otro duelo que se las trae será en Cabaña Leiva entre La Salle y SFRC. Los dos llegan necesitados de levantar cabeza. El “colegial” arrastra tres derrotas en fila. El “santa” viene de caer ante Banco, luego de perder con CRAI y vencer a El Quillá Amarillo.

Banco y Universitario se medirán en Altos del Valle. Las Kresteras demostraron su gran ambición siendo avasallantes en ofensiva ante La Salle y SFRC. Las Cuervas llegan con otra chapa y mayor confianza al lograr su primer triunfo en San Justo, listas para revalidar ese envión anímico. Colón recibirá a El Quillá Amarillo en San Justo.

Los dos saldrán a imponer su propuesta y hacer valer la jerarquía individual para romper líneas, con el claro objetivo de dar el salto definitivo en las posiciones. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: El Quillá y CRAI 12; Banco Provincial 9; La Salle Jobson, Náutico El Quillá Amarillo, Universitario y Santa Fe Rugby 3; Colón de San Justo 3.

Las Gitanas y las Tiburonas llegan como punteras del certamen organizado por la Asociación Santafesina.

En cuanto al certamen de ascenso, también tendrá partidos muy atractivos en el Ascenso. A la vera de la autopista Santa Fe–Rosario, las Gitanas esperan por Alma Juniors en el duelo de líderes. Será una prueba de fuego para calibrar las aspiraciones de las locales frente al gran candidato al Ascenso. Del otro lado, las Lobas llegan con paso demoledor, imponiendo condiciones y con una campaña perfecta en lo que va del certamen. Con la mira en la cima, Argentino de San Carlos será anfitrión de Colón.

El Decano viene de golear a CRAR, pero enfrente tendrán a las Sabaleras, encendidas que van agigantadas tras sumar de a tres frente a CRAI Blanco y SFRC “C”. CRAR recibe a SFRC Azul con la idea de acomodarse.Las dueñas de casa intentarán enderezar el rumbo tras dos derrotas al hilo para meterse en la pelea, frente a un “tricolor” golpeado pero expectante, que buscará recuperarse rápido tras perder el invicto en su visita a Esperanza.

Apoyados en su intensidad y en la solidez de su estructura, Atlético Franck y Unión intentarán plasmar su idea de juego y llevar el protagonismo ante El Quillá Blanco y SFRC “C”, respectivamente.

Enfrente tendrán a dos formaciones que transitan una etapa de construcción, con el desafío de seguir dando forma a una identidad propia. La tabla de posiciones se encuentra de esta forma: Alma Juniors de Esperanza y CRAI Blanco 12; Argentino de San Carlos 9, Colón 8, Santa Fe RC B 6, Unión y Atlético Franck 4, CRAR de Rafaela 3; Santa Fe RC C y El Quillá Blanco 0.

Programación Sexta Fecha:

-Zona Campeonato:

21, El Quillá Azul vs. CRAI

17, Colón de San Justo vs. El Quillá Amarillo

17, Banco Provincial vs. Universitario

17 , La Salle Jobson vs. Santa Fe Rugby Rojo

-Goleadoras: Ruth Fuchs (Banco Provincial) 7; Julia Ponzo (El Quillá) 7; Valentina Suravsky (Banco) 5; Victoria Bertone (CRAI) 4.

-Zona Ascenso:

17, El Quillá Blanco vs. Atlético Franck

17, Santa Fe RC Blanco vs. Unión de Santa Fe

17, CRAI Blanco vs. Alma Juniors

17, Argentino de San Carlos vs. Colón de Santa Fe

17, CRAR vs. Santa Fe Rugby Azul

-Goleadoras: Cecilia Rodríguez (Argentino SC) 7; Lorena Rodríguez (Argentino SC) 6, Milagros Cimadevilla (CRAI Blanco) 6, Jorgelina Leturia (Argentino SC) 5, Guillermina Astudillo (CRAR) 5.