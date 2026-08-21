Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto necesita sumar para escapar de la zona baja, mientras que San Lorenzo buscará prolongar su recuperación tras vencer a Unión.

Estudiantes de Río Cuarto recibirá este viernes a San Lorenzo, desde las 20, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá a dos equipos con objetivos diferentes: el conjunto cordobés necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el Ciclón intentará aprovechar la victoria conseguida ante Unión.

Estudiantes necesita reaccionar

El León del Imperio atraviesa una situación complicada en la temporada. Con apenas dos triunfos en lo que va del año, ocupa el último lugar tanto en la tabla anual como en la de promedios y necesita comenzar a sumar puntos para no quedar comprometido con la permanencia.

En el Torneo Clausura, Estudiantes comenzó con una victoria por 1-0 ante Tigre, pero después no logró repetir aquel rendimiento. El equipo cordobés cayó 3-0 frente a Argentinos Juniors, igualó sin goles con Banfield y luego sufrió derrotas ante Independiente Rivadavia, por 2-1, y Atlético Tucumán, por 1-0.

Rubén Forestello tendría en mente formar con Lucas Bruera; Gonzalo González, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti y Fernando Rodríguez; Tomás González, Francisco Romero y Gabriel Alanís; Ibrahim Hesar y Yeison Moreno.

San Lorenzo busca confirmar su recuperación

San Lorenzo llega a Río Cuarto con mayor confianza luego de cortar una racha negativa. El equipo dirigido por Néstor Gorosito derrotó 1-0 a Unión en el Nuevo Gasómetro y consiguió tres puntos importantes después de haber perdido 2-0 ante Huracán en la cuarta jornada.

El Ciclón acumula seis unidades en el Clausura y buscará sumar nuevamente de a tres para acercarse a los puestos de protagonismo de la Zona A. Además, el conjunto azulgrana necesita mejorar su posición en la tabla anual, donde actualmente suma 28 puntos y ocupa el 17° lugar.

La probable formación de San Lorenzo sería con José Devecchi; Ezequiel Herrera, Emiliano Amor, Danilo Arboleda y Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio y Matías Reali; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

Con necesidades diferentes, Estudiantes y San Lorenzo se medirán en un partido importante para ambos. El local buscará una victoria que le permita alimentar su esperanza de permanencia