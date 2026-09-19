Delfino espera por Lago hasta el final: Colón, con equipo casi definido ante Los Andes

Colón recibirá este domingo a Los Andes a las 16.30, por la fecha 30 de la Zona A de la PN. Ignacio Lago es la gran duda y será esperado hasta último momento.

Colón afrontará ante Los Andes un partido que puede marcar su reacción en el tramo decisivo de la Primera Nacional. El encuentro se disputará este domingo desde las 16.30 en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona A, con un Sabalero que actualmente ocupa el sexto puesto y necesita volver a ganar para intentar meterse entre los cuatro primeros de la fase regular.

El equipo de Iván Delfino arrastra tres derrotas consecutivas y, después de haber estado metido en la pelea por los primeros lugares, perdió terreno. Terminar entre los cuatro primeros tiene un valor agregado porque le permitiría comenzar el Reducido como local y contar con ventaja deportiva. Por eso, el compromiso frente a Los Andes aparece como una oportunidad concreta para cambiar el rumbo.

Lago, la gran incógnita de Delfino en Colón

Entre las varias bajas que tendrá Colón, Ignacio Lago es la única duda que podría modificar el equipo. El atacante arrastra una distensión muscular que le impidió jugar ante Godoy Cruz y el viernes sumó minutos en el ensayo con los suplentes.

La intención del cuerpo técnico es esperarlo hasta último momento. Como mínimo, Lago tendría un lugar en el banco de relevos, aunque todavía conserva posibilidades de comenzar como titular si responde favorablemente en la última prueba. Su presencia también permitiría modificar la disposición táctica, ya que podría ubicarse sobre la izquierda del mediocampo y liberar a Darío Sarmiento para jugar con mayor libertad.

Si finalmente Lago no llega en condiciones, Julián Marcioni tiene chances de meterse entre los titulares.

Delfino rearma la defensa y también mueve piezas arriba en Colón

Colón tendrá cuatro bajas confirmadas. Federico Lértora, Mauro Peinipil y Nicolás Thaller deberán cumplir una fecha de suspensión, mientras que Pier Barrios tampoco estará disponible por lesión.

En consecuencia, el uruguayo Emanuel Beltrán ingresará por Peinipil, mientras que Sebastián Olmedo volverá a la zaga central después de haber sido utilizado como lateral izquierdo ante la lesión de Facundo Castet. Justamente, Castet estará nuevamente desde el arranque y ocupará el lugar de Thaller.

La enfermería de Colón, en el centro de la escena antes de Los Andes.

La otra buena noticia para Delfino es que Federico Rasmussen será titular pese a haber trabajado diferenciado el viernes. En el mediocampo, Matías Muñoz, ya recuperado, reemplazará a Lértora. Franco García volverá a ubicarse por la derecha, Darío Sarmiento lo hará por izquierda (si no llega Lago) y Agustín Toledo mantendrá su lugar como interno.

Además, Alan Bonansea reemplazará a Leandro Garate en el ataque.

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De esta manera, el equipo que más chances tiene de arrancar ante Los Andes sería: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Franco García, Matías Muñoz, Agustín Toledo y Darío Sarmiento; Ignacio Lago o Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Colón llega a este partido con la necesidad de recuperar algo más que tres puntos. Después de tres golpes consecutivos, el Sabalero necesita volver a ganar para no resignar su objetivo de terminar entre los cuatro primeros y llegar al Reducido en mejores condiciones. Delfino ya tiene gran parte del equipo definido; ahora todas las miradas estarán puestas en Lago.