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Los salarios estatales de Santa Fe le ganaron a la inflación en los primeros dos meses del segundo semestre

Los estatales santafesinos le ganaron por 0,1 punto a la inflación en julio y agosto: los aumentos acumularon 3,8% contra un 3,7% de suba de precios. Para los salarios más bajos, la mejora llegó hasta el 8,7% gracias a los mínimos garantizados

19 de septiembre 2026 · 12:08hs
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El Gobierno fijó un nuevo salario mínimo en septiembre: cómo serán las subas mes a mes hasta abril de 2027

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El Gobierno fijó un nuevo salario mínimo en septiembre: cómo serán las subas mes a mes hasta abril de 2027

La política salarial acordada entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios de la administración central comenzó el segundo semestre con una evolución levemente superior a la registrada por los precios en la provincia.

Durante julio, los haberes de los empleados públicos aumentaron un 2%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe, elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), marcó una inflación del 1,9%.

En agosto, en tanto, el incremento salarial fue del 1,8%, exactamente el mismo porcentaje registrado por la inflación provincial.

De esta manera, los aumentos salariales acumularon un 3,8% en los dos primeros meses del segundo semestre, frente a una inflación del 3,7%. La diferencia es de 0,1 punto porcentual a favor de los salarios estatales.

• LEER MÁS: Volvió a crecer la morosidad en julio y alcanzó casi el 13% del crédito familiar

Mínimos garantizados: la mejora fue mayor para los salarios más bajos

Uno de los puntos centrales del acuerdo alcanzado en paritarias estatales son los mínimos garantizados, diseñados para reforzar los ingresos de los trabajadores que se encuentran en los niveles inferiores de las escalas salariales.

Con este mecanismo, el incremento efectivo para los trabajadores de menores ingresos llegó al 7% en julio y al 8,7% en agosto, tomando como referencia los haberes correspondientes a junio.

De esta manera, la recomposición para los salarios más bajos fue superior tanto a los porcentajes generales establecidos en la paritaria como a la inflación registrada en esos meses.

El esquema permite que el impacto de la actualización salarial no sea uniforme para todos los trabajadores, sino que otorgue una mayor recomposición a quienes perciben los haberes más bajos.

Cómo continúa el aumento para los estatales de Santa Fe

El acuerdo salarial firmado por la Provincia contempla una suba acumulada de hasta el 10,1% entre julio y diciembre de 2026.

El cronograma de incrementos establecido en la paritaria es el siguiente:

  • Julio: 2%

  • Agosto: 1,8%

  • Septiembre: 1,7%

  • Octubre: 1,6%

  • Noviembre: 1,5%

  • Diciembre: 1,5%

A estos porcentajes se suman los mínimos garantizados, que alcanzarán los $180.000 en diciembre y tendrán incidencia sobre el cálculo del aguinaldo.

La pauta del segundo semestre se complementa con la recomposición salarial aplicada durante la primera mitad del año, que había partido de un piso del 17,1%, en línea con la inflación medida por el Ipec.

El Gobierno destaca la recuperación de los salarios públicos

Desde el Gobierno de Santa Fe remarcaron que la política salarial apunta a sostener la recuperación de los ingresos de los empleados públicos, con especial atención sobre quienes perciben los haberes más bajos.

La administración provincial también vinculó el esquema salarial con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios esenciales y el sostenimiento de la inversión pública en el territorio santafesino.

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