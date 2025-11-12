Concluida anoche la última fecha de la Fase Regular del Clausura Norberto Serenotti de la máxima división liguista, la Secretaría de Torneos dio a conocer cómo se jugará la instancia inicial de los Playoffs. Cabe recordar que en Cuartos de Final ya se encuentran esperando Colón de San Justo y Unión por la Zona 1 y Sportivo Guadalupe y Sanjustino por la Zona 2.
Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti
La Liga Santafesina dispuso la disputa de la primera fase de los playoffs el sábado 15 de noviembre. También se jugarán los cruces de reserva y del ascenso
Por Ovación
Primera Fase Eliminatoria
Sábado 15 de noviembre
16.00 Náutico El Quillá – Ateneo Inmaculada, en Santo Tomé, cancha de Independiente
16.00 Gimnasia y Esgrima – Colón
16.00 Ciclón Racing – La Salle Jobson
16.00 La Perla del Oeste – Independiente
El viernes con tres encuentros se abrirá el telón para la Primera Fase Eliminatoria de los Playoffs del Clausura Norberto Serenotti, división Reserva, instancia que tendrá su fin el sábado en Guadalupe Oeste. A continuación el cronograma completo.
Viernes 14 de noviembre
19.00 Cosmos – Juventud Unida, en el predio Nery Alberto Pumpido
20.00 Independiente – La Perla del Oeste
21.00 Ateneo Inmaculada – Nacional, en el predio Nery Alberto Pumpido
Sábado 15 de noviembre
16.00 Sportivo Guadalupe – Deportivo Nobleza
El próximo sábado comenzará a disputarse el Octogonal del torneo Clausura Griselda Weimer de la Segunda División liguista, cuartos de Final que tendrán los siguientes cruces y horarios.
Cuartos de Final
Sábado 15 de noviembre
15.00 Deportivo Santa Rosa – Atenas
15.00 Las Flores II – Los Canarios
16.00 Nuevo Horizonte – Floresta
16.00 Banco Provincial – Belgrano