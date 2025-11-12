Uno Santa Fe | Ovación | playoffs

Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

La Liga Santafesina dispuso la disputa de la primera fase de los playoffs el sábado 15 de noviembre. También se jugarán los cruces de reserva y del ascenso

Los playoffs arrancan con el clásico entre Ateneo y El Quillá que se jugará en Independiente de Santo Tomé.

Concluida anoche la última fecha de la Fase Regular del Clausura Norberto Serenotti de la máxima división liguista, la Secretaría de Torneos dio a conocer cómo se jugará la instancia inicial de los Playoffs. Cabe recordar que en Cuartos de Final ya se encuentran esperando Colón de San Justo y Unión por la Zona 1 y Sportivo Guadalupe y Sanjustino por la Zona 2.

Primera Fase Eliminatoria

Sábado 15 de noviembre

16.00 Náutico El Quillá – Ateneo Inmaculada, en Santo Tomé, cancha de Independiente

16.00 Gimnasia y Esgrima – Colón

16.00 Ciclón Racing – La Salle Jobson

16.00 La Perla del Oeste – Independiente

El viernes con tres encuentros se abrirá el telón para la Primera Fase Eliminatoria de los Playoffs del Clausura Norberto Serenotti, división Reserva, instancia que tendrá su fin el sábado en Guadalupe Oeste. A continuación el cronograma completo.

Viernes 14 de noviembre

19.00 Cosmos – Juventud Unida, en el predio Nery Alberto Pumpido

20.00 Independiente – La Perla del Oeste

21.00 Ateneo Inmaculada – Nacional, en el predio Nery Alberto Pumpido

Sábado 15 de noviembre

16.00 Sportivo Guadalupe – Deportivo Nobleza

El próximo sábado comenzará a disputarse el Octogonal del torneo Clausura Griselda Weimer de la Segunda División liguista, cuartos de Final que tendrán los siguientes cruces y horarios.

Cuartos de Final

Sábado 15 de noviembre

15.00 Deportivo Santa Rosa – Atenas

15.00 Las Flores II – Los Canarios

16.00 Nuevo Horizonte – Floresta

16.00 Banco Provincial – Belgrano

