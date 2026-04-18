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El minuto a minuto del puntero Colón ante Deportivo Morón

Colón está perdiendo por 2-0 ante Deportivo Morón, en el Nuevo Francisco Urbano. Franco Fagundez (PT 18') y David Bulacio (ST 20''), los goles.

18 de abril 2026 · 15:33hs
El minuto a minuto del puntero Colón ante Deportivo Morón

Prensa Morón
El minuto a minuto del puntero Colón ante Deportivo Morón

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El puntero Colón ya afronta un partido clave en su visita Deportivo Morón, quien es el escolta del Sabalero. En el Nuevo Francisco Urbano, con arbitraje de Álvaro Carranza y en el marco de la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional, el Sabalero pierde por 2-0. Franco Facundez (PT 18') y David Ezequiel Bulacio (ST 20''), los goles del Gallito. Matías Muñoz (PT 35') fue expulsado en el elenco santafesino.

El elenco dirigido por Ezequiel Medrán llega a este partido en el mejor momento y es que viene de sumar nada menos que tres victorias consecutivas. En tanto que Morón llega de una durísima derrota en el clásico, como visitante, frente a San Miguel.

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Arrancó el partido entre Colón y Morón en el Nuevo Francisco Urbano

Colón ya enfrenta a Deportivo Morón, su escolta, en busca de cortarse en lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional. El cotejo se juega en el Nuevo Francisco Urbano, con arbitraje de Álvaro Carranza.

Colón festejo gol.jpg

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PT 16' Paredes salva a un apagado Colón

Gran jugada de Juan Olivares, quien remató, el desvío le quedó a Franco Fagundez, quien sacó un remate que pedía gol y salvó con una gran intervención el arquero Tomás Paredes. Un apagado Colón empata sin goles ante Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano.

Iván Ojeda Colón Morón

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PT 18' Gol de Morón: Fagundez pone el 1-0 ante Colón

Gran pase de Berterame para Franco Fagundez, quien ante la salida de Tomás Paredes pone el 1-0 de Morón ante Colón.

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Morón

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PT 35' Expulsado Matías Muñoz en Colón

Por una agresión a un rival, Matías Muñoz ve la roja de parte del árbitro Álvaro Carranza. Colón juega con 10 y pierde 1-0 ante Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano.

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Matías Muñoz

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PT 43' La tuvo Colón con un remate de Antonio

Antonio sacó un gran remate desde afuera pero el arquero Salvá llegpo a tiempo para mandarla al córner. Colón sigue perdiendo por 1-0 ante Morón.

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Final del primer tiempo en el Nuevo Francisco Urbano

Colón está perdiendo por 1-0 ante Morón, con un tanto de Franco Fagundez. El Gallito alcanza la línea del Sabalero en la cima, y lo pasa en cuanto a diferencia de goles. Fue expulsado Matías Muñoz en el elenco santafesino.

Fagundez.jpg

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Arrancó el segundo tiempo en el Nuevo Francisco Urbano

Colón cae ante Morón por 1-0 y juega con 10 por la expulsión de Matías Muñoz.

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ST 20'' Gol de Morón, que le gana 2-0 a Colón

David Ezequiel Bulacio madruga en el complemento a Colón, y Morón gana por 2-0 en el Nuevo Francisco Urbano.

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ST 21' La tuvo Colón con un remate cruzado de Antonio

Otra vez Nacho Antonio la tuvo para Colón, con un remate cruzado desde la izquierda, que se fue cerca del palo izquierdo del arquero Salvá. Sigue perdiendo el Sabalero 2-0 ante Morón.

Colón Acassuso Ignacio Antonio

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ST 32' La tuvo Colón y respondió Morón

La tuvo Colón con una trepada de Beltrán, que casi convierte en contra un defensor. Morón respondió con un remate de Burruchaga, tras una gran tapada de Paredes.

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ST 39' Otra vez Paredes salvó a Colón

Tomás Paredes le tapó el mano a mano a Bulacio. Colón resiste y pierde 2-0 ante Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano.

Tomás Paredes 1

Formaciones de Deportivo Morón y Colón

Deportivo Morón: 1-Julio Salvá; 4-Leonel Cardozo, 2-Braian Salvareschi, 6-Franco Vázquez y 3-Joaquín Livera; 8-Santiago Kubiszyn, 5-Maximiliano González, 11-Mariano Bíttolo y 10-Juan Olivares; 7-Gonzalo Berterame y 9-Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

Colón: 1-Tomás Paredes; 4-Emanuel Beltrán, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Conrado Ibarra; 7-Matías Muñoz, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio; 10-Ignacio Lago, 11-Lucas Cano; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 18' Franco Fagundez (DM) y ST 20'' David Ezequiel Bulacio (DM).

Cambios: ST 0' David Bulacio x Olivares (DM), Gastón González x Bíttolo (DM) y Matías Godoy x Cano (C); 11' Valentino Huertas x Berterame (DM); 14' Darío Sarmiento x Lago (C) y Agustín Toledo x Lértora (C); 22' Matias Benitez x Fagundez (DM),

Amonestados: Berterame, Cardozo y Kubiszyn (DM); Rasmussen (C).

Expulsado: ST 34' Matías Muñoz (C).

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

Árbitro: Álvaro Carranza

Colón Deportivo Morón Primera Nacional
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