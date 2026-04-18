El minuto a minuto del puntero Colón ante Deportivo Morón
Colón está perdiendo por 2-0 ante Deportivo Morón, en el Nuevo Francisco Urbano. Franco Fagundez (PT 18') y David Bulacio (ST 20''), los goles.
18 de abril 2026·15:33hs
El puntero Colón ya afronta un partido clave en su visita Deportivo Morón, quien es el escolta del Sabalero. En el Nuevo Francisco Urbano, con arbitraje de Álvaro Carranza y en el marco de la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional, el Sabalero pierde por 2-0. Franco Facundez (PT 18') y David Ezequiel Bulacio (ST 20''), los goles del Gallito. Matías Muñoz (PT 35') fue expulsado en el elenco santafesino.
El elenco dirigido por Ezequiel Medrán llega a este partido en el mejor momento y es que viene de sumar nada menos que tres victorias consecutivas. En tanto que Morón llega de una durísima derrota en el clásico, como visitante, frente a San Miguel.
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18-04-2026 15:08
Arrancó el partido entre Colón y Morón en el Nuevo Francisco Urbano
Colón ya enfrenta a Deportivo Morón, su escolta, en busca de cortarse en lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional. El cotejo se juega en el Nuevo Francisco Urbano, con arbitraje de Álvaro Carranza.
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UNO Santa Fe / José Busiemi
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18-04-2026 15:49
PT 16' Paredes salva a un apagado Colón
Gran jugada de Juan Olivares, quien remató, el desvío le quedó a Franco Fagundez, quien sacó un remate que pedía gol y salvó con una gran intervención el arquero Tomás Paredes. Un apagado Colón empata sin goles ante Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano.
Iván Ojeda Colón Morón
UNO Santa Fe | José Busiemi
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18-04-2026 15:52
PT 18' Gol de Morón: Fagundez pone el 1-0 ante Colón
Gran pase de Berterame para Franco Fagundez, quien ante la salida de Tomás Paredes pone el 1-0 de Morón ante Colón.
Antonio sacó un gran remate desde afuera pero el arquero Salvá llegpo a tiempo para mandarla al córner. Colón sigue perdiendo por 1-0 ante Morón.
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UNO Santa Fe / José Busiemi
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18-04-2026 16:21
Final del primer tiempo en el Nuevo Francisco Urbano
Colón está perdiendo por 1-0 ante Morón, con un tanto de Franco Fagundez. El Gallito alcanza la línea del Sabalero en la cima, y lo pasa en cuanto a diferencia de goles. Fue expulsado Matías Muñoz en el elenco santafesino.
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Prensa Morón
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18-04-2026 16:39
Arrancó el segundo tiempo en el Nuevo Francisco Urbano
Colón cae ante Morón por 1-0 y juega con 10 por la expulsión de Matías Muñoz.
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Prensa Morón
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18-04-2026 16:42
ST 20'' Gol de Morón, que le gana 2-0 a Colón
David Ezequiel Bulacio madruga en el complemento a Colón, y Morón gana por 2-0 en el Nuevo Francisco Urbano.
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Prensa Morón
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18-04-2026 17:02
ST 21' La tuvo Colón con un remate cruzado de Antonio
Otra vez Nacho Antonio la tuvo para Colón, con un remate cruzado desde la izquierda, que se fue cerca del palo izquierdo del arquero Salvá. Sigue perdiendo el Sabalero 2-0 ante Morón.
Colón Acassuso Ignacio Antonio
UNO Santa Fe | José Busiemi
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18-04-2026 17:12
ST 32' La tuvo Colón y respondió Morón
La tuvo Colón con una trepada de Beltrán, que casi convierte en contra un defensor. Morón respondió con un remate de Burruchaga, tras una gran tapada de Paredes.
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Prensa Morón
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18-04-2026 17:20
ST 39' Otra vez Paredes salvó a Colón
Tomás Paredes le tapó el mano a mano a Bulacio. Colón resiste y pierde 2-0 ante Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano.
Tomás Paredes 1
@ttomass_p1
Formaciones de Deportivo Morón y Colón
Deportivo Morón: 1-Julio Salvá; 4-Leonel Cardozo, 2-Braian Salvareschi, 6-Franco Vázquez y 3-Joaquín Livera; 8-Santiago Kubiszyn, 5-Maximiliano González, 11-Mariano Bíttolo y 10-Juan Olivares; 7-Gonzalo Berterame y 9-Franco Fagundez. DT: Walter Otta.
Goles: PT 18' Franco Fagundez (DM) y ST 20'' David Ezequiel Bulacio (DM).
Cambios: ST 0' David Bulacio x Olivares (DM), Gastón González x Bíttolo (DM) y Matías Godoy x Cano (C); 11' Valentino Huertas x Berterame (DM); 14' Darío Sarmiento x Lago (C) y Agustín Toledo x Lértora (C); 22' Matias Benitez x Fagundez (DM),
Amonestados: Berterame, Cardozo y Kubiszyn (DM); Rasmussen (C).