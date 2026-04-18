El minuto a minuto del puntero Colón ante Deportivo Morón

El puntero Colón ya afronta un partido clave en su visita Deportivo Morón, quien es el escolta del Sabalero. En el Nuevo Francisco Urbano, con arbitraje de Álvaro Carranza y en el marco de la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional, el Sabalero pierde por 2-0. Franco Facundez (PT 18') y David Ezequiel Bulacio (ST 20''), los goles del Gallito. Matías Muñoz (PT 35') fue expulsado en el elenco santafesino.