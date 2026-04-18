Pampas derrotó a Yacaré XV y confirmó su condición de líder

La escuadra conducida por el santiagueño Leguizamón se impuso por 31 a 14 ante la franquicia paraguaya que contó con el santafesino Strada en un cotejo disputado en la cancha de CASI

Pampas derrotó por 31 a 14 a un voluntarioso Yacaré XV y confirmó su condición del líder del campeonato, en un partido válido por la 8ª fecha del Súper Rugby Américas. Puntero único del certamen, Pampas recibió en la cancha del CASI a Yacaré XV, la franquicia paraguaya que intenta salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

La 8ª fecha del certamen seguirá el domingo con los duelos que protagonizarán los brasileños de Cobra ante los cordobeses de Dogos XV y los chilenos de Selknam contra los tucumanos de Tarucas. La jornada cerrará el lunes, con el compromiso que sostendrán los uruguayos de Peñarol ante los litoraleños de Capibaras XV.

Pampas se impuso ante Yacaré XV

En un entretenido encuentro disputado en el estadio del CASI, Pampas derrotó por 31-14 a Yacaré XV por la fecha 8 del Super Rugby Américas y se consolida como líder del certamen. El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón llegaba al partido como único puntero tras vencer como local a Peñarol por un contundente 34-3 la semana pasada. La franquicia guaraní, en tanto, se presentaba tras dar el golpe en Asunción y superar con autoridad a Dogos XV por 41-20.

En una disputada primera mitad, ambos equipos utilizaron los minutos iniciales para estudiarse, centrándose en no dar ventajas en defensa. A los 9 minutos, sin embargo, Yacare estuvo al borde de abrir el marcador con el primer try de la noche, pero el referee terminó anulando la jugada por knock-on previo. Promediando el primer tiempo, Pampas logró asentarse en el juego y comenzó a llevar cada vez más peligro al ingoal paraguayo. A pesar de la resistencia visitante, a los 17 minutos la franquicia bonaerense logró abrir el marcador tras una buena jugada de line-out y maul que despejó el camino para que Marcelo Toledo apoyara el primer try de la noche.

El equipo dirigido por Ramiro Peman acusó el golpe y fue en busca del descuento, que llegaría cinco minutos después: tras tener paciencia luego de un line-out y gracias a un gran pase de Joaquín Lamas, el wing Arturo López apoyó el primer try guaraní. A los 28 minutos, Pampas elaboró una gran jugada de izquierda a derecha que el ex Pumas 7’s Tobías Wade coronó de gran manera con un amague y try para el dueño de casa.

El partido se complicaría aún más para la visita cuando, dos minutos después, se quedó con un jugador menos por la tarjeta amarilla a Juan Cruz Strada. Pampas aprovechó rápidamente la superioridad numérica y, a los 32 minutos, volvió a golpear con una jugada similar: esta vez comandada por Bautista Farisé, quien asistió con un pase largo que Jerónimo Ulloa capturó sin oposición para zambullirse y marcar un nuevo try para la franquicia bonaerense. Sin embargo, Yacaré XV volvió a meterse en partido antes del cierre con dos penales a los 37 y 39 minutos, ejecutados de gran manera por el ex apertura del SIC, Joaquín Lamas. De esta manera, la primera mitad culminó con Pampas arriba por 19 a 11.

El complemento comenzó de manera vertiginosa: a los cuatro minutos del reinicio, Pampas quedó con un jugador menos en cancha tras la tarjeta amarilla a Marcelo Toledo. Tan solo un minuto después, Lamas canjeó por puntos su tercer penal del partido y achicó nuevamente la diferencia. A pesar del golpe, Pampas respondió de inmediato con una gran presión en altura de Ignacio Bottazzini y Juan Pedro Bernasconi, que culminó en try del tercera línea platense a los seis minutos de la segunda etapa.

image Pampas se impuso con autoridad ante Yacaré XV en San Isidro.

A los 20 minutos, Pampas se impuso en el scrum y, tras una serie de pick and go, consiguió lo que a la postre sería su último try del partido, obra de su wing derecho Ignacio Díaz. A partir de entonces, los dirigidos por Leguizamón se dedicaron a administrar la ventaja y a hacer correr el reloj sin sobresaltos. De esta manera, el equipo con base en Buenos Aires selló su sexta victoria consecutiva con un inapelable 31-14.

Pampas volverá a la acción por la fecha 9 del Super Rugby Américas el próximo viernes 24 de abril, cuando visite la ciudad de Córdoba para enfrentar, en una nueva edición del clásico argentino, a Dogos XV en el estadio de Córdoba Athletic Club.

Síntesis

Pampas 31- Yacaré 14

Pampas XV: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini, Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado, Marcelo Toledo; Lucas Moresco, Faustino Santarelli, Juan Pedro Bernasconi; Lucas Marguery (c), Bautista Farisé; Jerónimo Ulloa, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Ignacio Díaz; Tobías Wade. Suplentes: Francisco Lusarreta, Nahuel Zunini, Ramiro Berardi Calvo, Francisco Sluga, Augusto Cabano Wall, Alejo Lavayén, Estanislao Renthel y Alfonso Latorre.

Yacaré XV: Nicolás Toth, Jordi Chavez, Enrique Quinteros; Mateo Gasparotti, Joquín Domínguez; Manuel Todaro, Ariel Núñez, Matías Maniagurria; Juan Cruz Strada, Joaquín Lamas; Juan González, Francisco Gaspes, Ramiro Amarilla (c), Arturo López; Francisco Callello.

Suplentes: Agustín Benítez, Camilo Blasco, Rodolfo Rivadaneira, Juan Sebriano, Francisco Bareiro, Gonzalo Bareiro, Sebastián Urbieta y Valentino Quatrocchi.

Primer tiempo: 18m, try de Marcelo Toledo convertido por Bautista Farisé (P); 23m, try de Arturo López convertido por Joaquín Lamas (Y); 28m, try de Tobías Wade convertido por Bautista Farisé (P); 32m, try de Jerónimo Ulloa (P); 37m, penal de Joaquín Lamas (Y); 39m, penal de Joaquín Lamas (Y).

Segundo tiempo: 5m, penal de Joaquín Lamas (Y); 6m try de Juan Pedro Bernasconi (P); 20m, try de Ignacio Díaz convertido por Bautista Farisé (P).

Incidencias: 30m, tarjeta amarilla a Juan Cruz Strada (Y); 44m, tarjeta amarilla a Marcelo Toledo (P); 78m, tarjeta amarilla a Rodolfo Rivadeneira (Y).

Árbitro: Tomás Ninci (Argentina)

Cancha: Club Atlético San Isidro (Buenos Aires, Argentina)

-Posiciones: Pampas 36, Dogos 27, Tarucas 23, Capibaras 21, Selknam 16; Peñarol 14, Yacaré XV 11 y Cobras de Brasil 7.

--Programación 8° fecha:

Domingo 19 de abril

15, Selknam de Chile vs. Tarucas en Santiago

19, Cobras de Brasil vs. Dogos XV en San Pablo

Lunes 20 de abril

Peñarol Rugby vs. Capibaras XV en Montevideo