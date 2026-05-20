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Ugo Carabelli dio la sorpresa en Hamburgo: venció a Tiafoe y avanzó a cuartos de final

Camilo Ugo Carabelli logró una de las victorias más importantes ante el estadounidense Frances Tiafoe para pasar a los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo

20 de mayo 2026 · 19:50hs
Ugo Carabelli dio la sorpresa en Hamburgo: venció a Tiafoe y avanzó a cuartos de final

El argentino Camilo Ugo Carabelli logró una de las victorias más importantes de su temporada al derrotar al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6(3) y 7-6(4) y avanzar a los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo.

El argentino, que venía de superar al polaco Kamil Majchrzak, se medirá en la próxima ronda con el también estadounidense Aleksandar Kovacevic. El bonaerense mostró solidez y carácter para imponerse en un partido muy parejo ante uno de los principales preclasificados del torneo.

En el primer set consiguió un quiebre temprano para adelantarse 2-0, aunque Tiafoe reaccionó rápidamente y emparejó el marcador. Ugo Carabelli dispuso de tres set points cuando estaba 5-4, pero no logró cerrarlo y la definición se trasladó al tie break. Allí elevó su nivel, tomó el control de los intercambios y se quedó con el desempate por 7-3.

El segundo parcial comenzó con una interrupción por lluvia. Tras la reanudación, Tiafoe se adaptó mejor a las nuevas condiciones y tomó ventaja de 3-0.

Sin embargo, el argentino mantuvo la calma y recuperó terreno hasta igualar el marcador. Luego quebró nuevamente para colocarse 6-5 y sacar para partido, aunque el estadounidense respondió con otro quiebre y forzó un nuevo tie break.

Una vez más, Ugo Carabelli fue más preciso en los puntos decisivos y selló el triunfo en sets corridos para meterse entre los ocho mejores del certamen alemán.

Más de la jornada en el ATP 500 de Hamburgo

La jornada tuvo también una dura eliminación para Tomás Martín Etcheverry, que cayó ante Tommy Paul por 6-7(5), 7-6(5) y 7-6(7) después de desperdiciar siete match points.

El platense ganó el primer set y estuvo muy cerca de definir el encuentro tanto en el segundo como en el tercer parcial, pero Paul resistió cada oportunidad y terminó imponiéndose en un desenlace dramático para avanzar a los cuartos de final.

Hamburgo Camilo Ugo Carabelli Frances Tiafoe
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