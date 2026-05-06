Torneo Apertura: festejos de Gimnasia y Argentino por la Fecha 9

En la A1 del Oficial, Gimnasia le ganó a Banco Provincial por 81-55, en tanto que en la A2, Argentino superó a UNL 67-51.

6 de mayo 2026 · 07:49hs
Este martes se puso en marcha la Fecha 9 del Torneo Apertura con un partido en cada zona. En la elite, Gimnasia superó con autoridad a Banco, mientras que en el ascenso, el juvenil elenco de Argentino de San Carlos dio cuenta de UNL.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 9

MARTES 5 DE MAYO

Gimnasia 81 (Inti Peón 14) - Banco Provincial 55 (Alejo Soria 16)

JUEVES 7 DE MAYO

21.30 República del Oeste vs. Rivadavia Juniors

21.30 Colón (SF) vs. Alma Juniors

21.30 Almagro vs. CUST A

21.30 Gimnasia vs. Unión (SF) (Pendiente Fecha 5)

VIERNES 8 DE MAYO

21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)

Libre: Unión (SF)

TABLA DE POSICIONES

Sanjustino y Alma Juniors 12 (5-2); Colón (SF) 11 (5-1); Unión (SF), Colón (SJ), Gimnasia y Rivadavia 11 (4-3); Almagro y República del Oeste 10 (3-4); Banco y CUST A 9 (1-7)

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 9

MARTES 5 DE MAYO

Argentino 67 (Bautista Favre 14) - UNL 51 (Franco Pérez 31)

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

21.30 El Quillá vs. CUST B

21.30 Regatas Coronda vs. Centenario

JUEVES 7 DE MAYO

21.30 Macabi vs. Regatas (SF)

21.30 Alumni vs. Kimberley

Libre: Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 14 (7-0); Regatas (SF), Alumni y Macabi 12 (5-2); Regatas Coronda 12 (4-4); El Quillá 11 (4-3); Santa Rosa y Argentino 11 (3-5); UNL 11 (2-7); Centenario 9 (2-5) y CUST B 8 (1-6)

Fuente: ASB

Boom de motos en Santa Fe: es la segunda provincia con más patentamientos del país

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

"Colón es como estar en casa, es una forma de vivir": el mensaje de Lértora que llegó al corazón del hincha

