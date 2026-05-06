Racing salió a responderle a Unión y desmiente la acusación de Spahn: "Estamos a derecho"

Desde Racing aseguran que no existe deuda en las transferencias de Nardoni y Balboa. El conflicto con Unión suma tensión y podría escalar en AFA.

El cruce entre Unión y Racing sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego de las fuertes declaraciones del presidente rojiblanco, Luis Spahn, quien afirmó que “cree que Racing nos está robando”, desde la Academia fijaron postura y rechazaron de plano las acusaciones.

Según trascendió desde el entorno dirigencial de Racing, según publicó Racing del Alma, la institución considera que actuó correctamente en relación a las transferencias de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa, los dos casos que originaron el conflicto.

LEER MÁS: Unión en alerta doble: Tarragona y Estigarribia, entre algodones para la visita a Mendoza

Incluso, desde Avellaneda remarcan que representantes legales de Unión estuvieron en la sede del club revisando la documentación correspondiente y que, en ese momento, no se registraron objeciones. La postura es clara: entienden que todo está en regla y que lo único pendiente es el envío de datos necesarios para completar los procesos administrativos.

El origen de la disputa entre Racing y Unión

El foco principal del reclamo está en la venta de Nardoni al Gremio de Porto Alegre, operación que se cerró en 8 millones de dólares por el 80% del pase, más objetivos. Unión sostiene que le corresponde el 30% y que ese dinero aún no fue acreditado.

A esto se suma el traspaso de Balboa al fútbol ruso, donde el club santafesino reclama el pago del 20% que le corresponde y que, según su versión, no fue abonado en los plazos estipulados.

Estas situaciones motivaron a la dirigencia tatengue a elevar el reclamo formal ante la AFA, lo que podría derivar en la intervención de la Cámara de Disputas.

Cruce caliente y relaciones tensas

En Racing consideran que las declaraciones de Spahn “corren por cuenta propia” y no reflejan la realidad de los hechos, según revela el sitio Racing del Alma. La frase más dura del dirigente —comparando la situación con un robo— cayó muy mal en Avellaneda y profundizó el malestar.

Mientras tanto, desde la Academia optan por el silencio público y manejan el tema por canales institucionales, a diferencia de Unión, que expuso el conflicto mediáticamente.

Un conflicto que puede escalar

El escenario está lejos de resolverse. Si la AFA falla a favor de Unión, Racing podría verse obligado a realizar un desembolso importante de manera inmediata, además de exponerse a posibles sanciones como inhibiciones.

LEER MÁS: Spahn calentó la previa en Unión: "Independiente Rivadavia es un rival accesible"

Con las relaciones entre ambos clubes cada vez más tensas, el conflicto ya trascendió lo económico y se instaló también en el plano político del fútbol argentino. Y, por ahora, no tiene final a la vista.