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Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

Se viene una semana cargada en el Torneo Oficial Prefederal, donde en el adelanto, el jueves, el líder Sanjustino visitará a Gimnasia en el Ricardo Húngaro Crespi.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 10:05hs
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Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la tercera fecha del certamen

ASB

Se viene una nueva semana de acción en el Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2027.

Habrá un adelanto el jueves, en tanto el viernes el streaming ASB estará en el Ricardo Húngaro Crespi para el duelo entre Gimnasia y Sanjustino.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 3

Jueves 13 de agosto

21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ) (Zona A)

Viernes 14 de agosto

21.30 CUST A vs. Almagro A (Zona A)

21.30 Banco Provincial vs. Colón (SF) (Zona A)

21.30 Gimnasia vs. Sanjustino (Zona B)

21.30 República del Oeste vs. Alma Juniors (Zona B)

21.30 El Quillá vs. Unión (SF) (Zona B)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Colón (SJ) 4 (2-0); Almagro A, Rivadavia, CUST A y Banco 3 (1-1); Colón (SF) 2 (0-2)

ZONA B: Sanjustino y Alma Juniors 4 (2-0); Unión (SF) y República 3 (1-1); Gimnasia y El Quillá 2 (0-2)

Oficial Sanjustino Gimnasia
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