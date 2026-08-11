Talleres y Lanús buscan cerrar la fecha 4 con una victoria en Córdoba

La T recibe al Granate este martes desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Jorge Sampaoli viene de golear a Platense, mientras que los dirigidos por Mauricio Pellegrino necesitan recuperarse.

Talleres y Lanús se enfrentarán este martes en Córdoba para ponerle punto final a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés llega con el ánimo renovado luego de golear 4-0 a Platense y buscará aprovechar ese envión para sumar nuevamente de a tres, mientras que el Granate atraviesa un momento irregular y necesita reaccionar.

El encuentro se jugará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes , con arbitraje de Luis Lobo Medina y Salomé Di Iorio como responsable del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium .

Talleres quiere darle continuidad al envión

La T comenzó el torneo con dos derrotas: cayó 1-0 ante Newell's y luego perdió 3-1 como local frente a Vélez. Sin embargo, el equipo de Jorge Sampaoli cambió la imagen en su última presentación y aplastó 4-0 a Platense.

En aquella goleada marcaron Rick, en dos oportunidades, Valentín Depietri y Franco Cristaldo, resultado que significó el primer triunfo del entrenador al frente del conjunto cordobés.

“Siempre ganar genera tranquilidad, te da tranquilidad para trabajar en lo que viene”, afirmó Sampaoli luego de aquella victoria.

Ahora Talleres buscará confirmar esa recuperación ante un Lanús que llega con varias dudas y necesita volver a sumar.

Lanús busca cortar una racha negativa

El presente del Granate es mucho más complejo. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino perdió siete de sus últimos diez partidos en todas las competencias y todavía no consigue encontrar regularidad.

A la eliminación de la Copa Sudamericana ante Cienciano se suma un comienzo irregular en el Clausura. Lanús debutó con una victoria ante San Lorenzo, pero posteriormente perdió frente a Instituto y Unión.

El equipo bonaerense sabe que necesita comenzar a encadenar resultados positivos para recuperar confianza y no quedar relegado demasiado temprano en el campeonato.

Las probables formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Valentín Fascendini, Román Riquelme; Timoteo Chamorro, Federico Fattori, Matías Galarza, Alexandro Maidana; Franco Cristaldo; Ronaldo Martínez, Rick. DT: Jorge Sampaoli.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera, Lucas Besozzi; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.