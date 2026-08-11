Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca abre los octavos de final de la Sudamericana ante Recoleta de Paraguay

El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará sacar ventaja antes de definir la serie la próxima semana en Asunción.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 10:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Boca abre los octavos de final de la Sudamericana ante Recoleta de Paraguay

Boca recibirá este martes a Recoleta de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, contará con el arbitraje del chileno Piero Maza y será transmitido en vivo por las pantallas de DSports.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena volverá a hacer de local en Parque Patricios y afrontará uno de los compromisos más importantes del semestre, después de haber conseguido su clasificación a esta instancia al eliminar por penales a O'Higgins de Chile en los playoffs del certamen continental.

Para el encuentro, el entrenador prepara un equipo con Leandro Paredes como conductor del mediocampo; Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, mientras que Miguel Merentiel encabezaría el ataque acompañado por Leonel Flores y Tomás Aranda.

Por su parte, Recoleta, dirigido por Jorge González, se metió directamente entre los 16 mejores tras una histórica fase de grupos donde finalizó primero e invicto en el Grupo D, que compartió con Santos de Brasil, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.

La revancha se disputará el martes 18 de agosto en Asunción y determinará quién avanzará a los cuartos de final de la competencia.

Las posibles formaciones Boca Juniors-Recoleta FC

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

  • Copa Sudamericana
  • Octavos de final-Ida
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó
  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • VAR: Juan Lara (Chile)
  • Hora: 19.00 TV: DSports

Boca Sudamericana Recoleta
Noticias relacionadas
boca buscara su primera victoria ante un agrandado estudiantes en parque patricios

Boca buscará su primera victoria ante un agrandado Estudiantes en Parque Patricios

boca busca recuperarse en rosario ante un urgido newells

Boca busca recuperarse en Rosario ante un urgido Newell's

Tiziano Perrotta deja Banfield y jugará un año en Defensa y Justicia.

Banfield vendió a su figura al Elche, pero jugará a préstamo en el fútbol argentino

El presidente de River Stefano Di Carlo brindó una conferencia de prensa.

Di Carlo aseguró que la crisis en River "es grave" y respaldó a Coudet

Lo último

Banfield vendió a su figura al Elche, pero jugará a préstamo en el fútbol argentino

Banfield vendió a su figura al Elche, pero jugará a préstamo en el fútbol argentino

Di Carlo aseguró que la crisis en River es grave y respaldó a Coudet

Di Carlo aseguró que la crisis en River "es grave" y respaldó a Coudet

Colón pone la mira en Patronato y Delfino define dos dudas para el equipo

Colón pone la mira en Patronato y Delfino define dos dudas para el equipo

Último Momento
Banfield vendió a su figura al Elche, pero jugará a préstamo en el fútbol argentino

Banfield vendió a su figura al Elche, pero jugará a préstamo en el fútbol argentino

Di Carlo aseguró que la crisis en River es grave y respaldó a Coudet

Di Carlo aseguró que la crisis en River "es grave" y respaldó a Coudet

Colón pone la mira en Patronato y Delfino define dos dudas para el equipo

Colón pone la mira en Patronato y Delfino define dos dudas para el equipo

Santo Tomé: aprehendieron a dos hombres por el robo de un galpón y la tenencia ilegítima de dos armas

Santo Tomé: aprehendieron a dos hombres por el robo de un galpón y la tenencia ilegítima de dos armas

El particular pedido de un preso de alto perfil para continuar con un tratamiento de fertilidad

El particular pedido de un preso de alto perfil para continuar con un tratamiento de fertilidad

Ovación
Nacho Lago tiene la llave: los datos que alimentan el sueño de ascenso de Colón

Nacho Lago tiene la llave: los datos que alimentan el sueño de ascenso de Colón

Colón de San Justo se consagró campeón de la Copa de Oro Senior

Colón de San Justo se consagró campeón de la Copa de Oro Senior

Joaquín Mosqueira, el análisis de la derrota de Unión: Nos faltó cerrar el partido

Joaquín Mosqueira, el análisis de la derrota de Unión: "Nos faltó cerrar el partido"

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

Argentina confirmó su equipo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Argentina confirmó su equipo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Policiales
Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"