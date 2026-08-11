Boca abre los octavos de final de la Sudamericana ante Recoleta de Paraguay

El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará sacar ventaja antes de definir la serie la próxima semana en Asunción.

Boca recibirá este martes a Recoleta de Paraguay , por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, contará con el arbitraje del chileno Piero Maza y será transmitido en vivo por las pantallas de DSports.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena volverá a hacer de local en Parque Patricios y afrontará uno de los compromisos más importantes del semestre, después de haber conseguido su clasificación a esta instancia al eliminar por penales a O'Higgins de Chile en los playoffs del certamen continental.

Para el encuentro, el entrenador prepara un equipo con Leandro Paredes como conductor del mediocampo; Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, mientras que Miguel Merentiel encabezaría el ataque acompañado por Leonel Flores y Tomás Aranda.

Por su parte, Recoleta, dirigido por Jorge González, se metió directamente entre los 16 mejores tras una histórica fase de grupos donde finalizó primero e invicto en el Grupo D, que compartió con Santos de Brasil, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.

La revancha se disputará el martes 18 de agosto en Asunción y determinará quién avanzará a los cuartos de final de la competencia.

Las posibles formaciones Boca Juniors-Recoleta FC

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk y Paul Charpentier. DT: Jorge González.