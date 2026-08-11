Polémica por el Seom en Candioti Sur: los frentistas exigen exenciones y desde el Concejo pidieron revisar un sistema que "cuesta casi $10.000 una mañana"

El concejal Pedro Medei se sumó al planteo de la Vecinal Candioti Sur, que reclama una eximición para los frentistas y cuestiona el costo del estacionamiento medido en una zona residencial. El edil sostuvo que el Seom se aplica en sectores donde no existe la necesidad de ordenar la rotación vehicular y criticó el afán "recaudatorio" del sistema

Cuestionamiento al SEOM: el concejal Pedro Medei apoyó el reclamo vecinal contra el estacionamiento medido en Candioti Sur, criticando su costo y aplicación.

El conflicto por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) volvió a instalarse en barrio Candioti Sur , donde los vecinos profundizaron durante las últimas semanas una protesta para reclamar cambios en el funcionamiento del estacionamiento medido.

La Vecinal Candioti Sur presentó el 30 de junio una nota ante la Municipalidad acompañada por más de 200 firmas , con el pedido de eximir del pago del Seom a los frentistas de las cuadras alcanzadas por el sistema. Según manifestó el presidente de la entidad, Matías Galíndez , hasta el momento no recibieron una respuesta formal al planteo.

Ante la falta de avances, los vecinos comenzaron a colocar carteles en distintos sectores del barrio para visibilizar el reclamo y volvieron a solicitar una reunión con las autoridades municipales.

El planteo se centra especialmente en el carácter residencial de Candioti Sur. Los vecinos sostienen que muchos frentistas que no cuentan con cochera deben pagar diariamente para estacionar frente a sus viviendas y cuestionan que el sistema contemple de la misma manera zonas comerciales y sectores donde predominan las casas particulares.

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Medei respaldó el reclamo y cuestionó la ampliación

El concejal Pedro Medei manifestó su respaldo al planteo de los vecinos y recordó que mantiene una posición crítica respecto de las modificaciones implementadas en el Seom. “Nosotros sobre el tema del Seom tenemos una postura clara, especialmente desde que se presentaron las modificaciones, que fue en mayo del año pasado, e hicimos un pronunciamiento claro en ese momento y lo sostenemos hasta el día de hoy”, sostuvo en la Mañana de UNO.

Para el edil, el problema está relacionado con el sentido original que, según explicó, tenía el sistema: ordenar el estacionamiento y favorecer la rotación de vehículos en aquellos lugares donde existe una alta demanda, principalmente en sectores comerciales y administrativos.

“La idea, en teoría, del gobierno municipal, es que el Seom es un sistema de estacionamiento y ordenamiento medido: ordenar el estacionamiento en lugares donde se requiere la circulación y la renovación, en los microcentros, donde hay comercios y oficinas”, explicó Medei.

En ese sentido, cuestionó que el esquema se haya extendido hacia sectores residenciales donde, a su entender, no existe la misma necesidad de rotación. “Esta última ampliación abarca zonas donde estas características no están dadas, que es lo que plantean los vecinos de Candioti Sur”, afirmó.

Medei también mencionó sectores de Barrio Sur, algunas zonas del puerto, determinadas cuadras de Urquiza hacia el oeste y sectores de bulevar al norte de Candioti como lugares donde, según su mirada, se presenta una situación similar. “Son zonas residenciales, donde no hay ni un kiosco, y el frentista no puede dejar el auto en las inmediaciones de su casa”, cuestionó.

El costo del Seom, otro eje de la discusión

Otro de los puntos señalados por Medei es el impacto económico que tiene actualmente el estacionamiento medido para quienes utilizan el vehículo en Santa Fe. “Se ha atado el precio de la hora al valor de la nafta. Hoy ya está casi en 10.000 pesos una mañana completa de Seom”, afirmó.

Según el concejal, el incremento del costo del estacionamiento medido también tuvo impacto sobre las playas privadas y encareció el uso del automóvil en distintos sectores de la ciudad.

“Hoy moverse en auto en Santa Fe se ha vuelto muy caro. Esto tiene un impacto en el comercio de la zona centro y en la vida de los vecinos”, sostuvo.

Desde Candioti Sur, los vecinos también cuestionaron el valor que deben afrontar quienes viven en las cuadras alcanzadas por el sistema y no disponen de una cochera.

La Vecinal señaló además que el funcionamiento del Seom generó un desplazamiento de vehículos hacia las calles que quedan fuera del área tarifada, donde los residentes comenzaron a advertir un mayor nivel de ocupación y dificultades para estacionar.

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“Siempre la hemos denunciado como recaudatoria”

Medei fue más allá de la discusión sobre la ubicación de las dársenas y cuestionó el objetivo que, según su interpretación, persigue actualmente el sistema.

“Nosotros apoyamos el reclamo de los vecinos, creemos que el gobierno municipal tiene que revisar esta política. Siempre la hemos denunciado como recaudatoria”, afirmó.

El concejal sostuvo que el Seom no estaría cumpliendo de manera uniforme con su supuesto objetivo de ordenar el tránsito y generar rotación vehicular.

“No vemos que esté efectivamente colaborando al orden en ninguno de los lugares donde se está aplicando. Hay lugares donde se aplica donde no se necesita ordenar, y donde tal vez sí se necesita, no está funcionando”, planteó.

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En ese sentido, puso como ejemplo distintos sectores del norte y oeste de la ciudad donde, según describió, existen problemas de tránsito y circulación sin que el estacionamiento medido sea una herramienta utilizada para intervenir sobre esas situaciones.

El ejemplo de Blas Parera y las escuelas

Medei planteó que el debate sobre movilidad debería exceder al Seom y abarcar otras zonas donde existen problemas cotidianos de tránsito. “Si uno recorre la ciudad en su totalidad, que es mucho más que entre bulevares, Barrio Sur, Candioti o Mariano Comas”, sostuvo.

Como ejemplo mencionó el corredor de Blas Parera, particularmente en las inmediaciones de establecimientos educativos. “Prácticamente todos los días voy por Blas Parera; entro por la esquina de Blas Parera y Berutti, una cuadra después está Blas Parera y Gorriti, y el tránsito es caótico”, señaló.

El concejal también cuestionó la falta de infraestructura específica en los horarios de ingreso y egreso escolar. “A veces tenés 1.000 niños entrando y saliendo, con múltiples peligros de tránsito y de infraestructura urbana: no tener la calle en condiciones, no tener un lomo de burro, no tener señalización que indique que hay una escuela”, enumeró.

Para Medei, esos problemas evidencian que la política de movilidad debería contemplar las necesidades de toda la ciudad y no concentrarse únicamente en determinadas áreas.

Qué pasa con lo recaudado

Otro de los cuestionamientos planteados por el concejal está relacionado con el destino de los recursos obtenidos a través del estacionamiento medido.

“Lo que recauda el Seom va a un fondo que se llama Fondo de Movilidad, que debería afectarse para esas cosas, y tampoco vemos cómo se está usando”, afirmó.

Medei sostuvo que los recursos generados por el sistema deberían traducirse en mejoras concretas de infraestructura vial. “Es mucha plata la que se está recaudando y no vemos que la ciudad esté mejorando su infraestructura vial en ninguna parte”, cuestionó.

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La postura de la Municipalidad

Frente al reclamo vecinal, el Municipio sostiene que el Seom no fue ampliado específicamente en Candioti Sur y que el área de aplicación mantiene los límites establecidos con la implementación del nuevo sistema.

El intendente Juan Pablo Poletti había rechazado anteriormente los cuestionamientos de los vecinos y negó que se hayan incorporado nuevas dársenas de estacionamiento medido en el barrio.

El nuevo esquema comenzó a regir el 6 de abril de 2026 y el Ejecutivo estableció el área activa dentro de un perímetro que comprende, entre otras calles, Cándido Pujato, Castellanos, Marcial Candioti, avenida Alem, avenida 27 de Febrero, avenida Silvestre Begnis, Entre Ríos y Francia.

Además, desde el Municipio se informó que a partir del 1° de julio las franquicias para frentistas y personas con discapacidad quedaron reservadas para quienes completaron el correspondiente proceso de reempadronamiento.

Un reclamo que busca una respuesta formal

Mientras continúa la discusión sobre los límites y el funcionamiento del sistema, los vecinos de Candioti Sur sostienen que el planteo central es que se contemplen las características particulares del barrio.

La Vecinal reclama una excepción para los frentistas o modificaciones que permitan compatibilizar el estacionamiento medido con una zona predominantemente residencial.

Medei confirmó que se puso a disposición de los vecinos a través de la Vecinal Candioti Sur y destacó la participación ciudadana en el conflicto.

“Me puse a disposición de los vecinos de Candioti a través de la vecinal, con el presidente de la vecinal, Matías Galíndez, y esperamos que ellos puedan sostener esta lucha que están llevando adelante”, expresó.

Finalmente, valoró que los residentes se involucren en las discusiones sobre las políticas públicas de la ciudad: “Celebro que los vecinos también se involucren en los temas de la ciudad, más allá de lo que cada uno piense políticamente, porque en definitiva es la ciudad en la que vivimos todos”.

El reclamo, mientras tanto, continúa en las calles de Candioti Sur, a la espera de una respuesta oficial al pedido presentado por los vecinos y de una eventual instancia de diálogo con el Ejecutivo municipal.