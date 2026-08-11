Se concretó parcialmente el cuarto capítulo del Torneo Dos Orillas

En la copa de Oro de M16, Universitario le ganó a CRAR y se ubica como escolta de Tilcara, mientras que en M17 es el líder del certamen. CRAI manda en M19, y Santa Fe Rugby en M15

El cuarto capítulo de la segunda fase del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina de Rugby y la Unión Entrerriana de Rugby ratificó el buen momento de CRAI en M19 , ya que ganó en Rafaela , y se ubica como puntero de la copa de Oro . En M17, Universitario doblegó a los rafaelinos y es el líder absoluto , mientras que en M16, Tilcara le ganó el clásico al CAE y es el dueño de las posiciones. Por su parte, en Menores de 15, Santa Fe Rugby doblegó a Estudiantes y conservó la primera ubicación de la tabla.

En Menores de 19, por la final Six de la copa de Oro, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby derrotó a Estudiantes de Paraná por un ajustado 10 a 8 bajo el arbitraje de Exequiel Adrover, mientras que en el departamento Castellanos, CRAI venció como visitante a CRAR de Rafaela por 31 a 19 con el control de Facundo Puntillo. En el predio de Cabaña Leiva, La Salle Jobson cayó frente al Paraná Rowing Club 36 a 15 bajo el referato de Fernando Lauría.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 17, CRAR de Rafaela y Santa Fe Rugby 10, Estudiantes 8, Paraná Rowing 7 y La Salle Jobson 0. En la próxima fecha, el 29 de agosto, jugarán Santa Fe Rugby con La Salle Jobson, Estudiantes con CRAR de Rafaela, y CRAI con el Paraná Rowing Club.

En la copa de Plata, en la ciudad de Esperanza, Cha Roga se impuso a Alma Juniors por 32 a 10, y en Sauce Montrull, Tilcara derrotó a Universitario de Santa Fe por 28 a 12. El choque que debían sostener Estudiantes Reserva con CRAI Reserva fue postergado. La tabla de posiciones quedó de este modo: Tilcara 15, Cha Roga 10, Universitario 9, CRAI Reserva y Alma Juniors de Esperanza 5, Estudiantes Reserva 0. En la próxima fecha se cruzarán Tilcara con Estudiantes B, Universitario con Alma Juniors de Esperanza, Cha Roga Club con CRAI B.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby doblegó a Estudiantes de Paraná en Menores de 19.

En Menores de 17, en la copa de Oro, en el Plumazo, Estudiantes venció a La Salle Jobson por 29 a 0, mientras que en la Granja la Esmeralda, Universitario superó a CRAR por 38 a 14. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby cayó ante el Paraná Rowing Club por 34 a 28. Las posiciones quedaron así: Universitario de Santa Fe 15, Santa Fe Rugby 12, Estudiantes de Paraná 10, Paraná Rowing 7, CRAR de Rafaela 4 y La Salle Jobson 1. En la próxima fecha jugarán: Santa Fe Rugby con Estudiantes, Rowing con Universitario y CRAR con La Salle Jobson.

En la copa de Plata, Cha Roga/Querandí RC venció a Brown de San Vicente por 26 a 22, y CRAI doblegó a Tilcara por 38 a 5. El cruce entre Santa Fe Rugby B con Alma Juniors quedó suspendido. La tabla de ubicaciones quedó así: CRAI 20, Tilcara de Paraná 15, Brown de San Vicente y Cha Roga/Querandí 12, Alma Juniors de Esperanza 7 y Santa Fe RC B 0. En la próxima fecha jugarán CRAI con Brown de San Vicente, Tilcara con Santa Fe Rugby, Alma Juniors con Cha Roga/Querandí RC.

Resultados y posiciones en Menores de 16, 15 y 14

En Menores de 16, en la copa de Oro, Tilcara venció a Estudiantes de Paraná por 18 a 12, mientras que Universitario de Santa Fe doblegó a Santa Fe Rugby por 24 a 17 con el arbitraje de Alfredo Fun. En la autopista, CRAI B cayó frente al Paraná Rowing 34 a 15. Las posiciones se encuentran así: Tilcara 19, Universitario 12, Estudiantes de Paraná 11, Paraná Rowing 9, Santa Fe Rugby 5 y CRAI 2.

En la copa de Plata, CRAR derrotó a La Salle Jobson por 31 a 24. El cruce entre Brown de San Vicente/San Carlos con Cha Roga jugarán el sábado 22 de agosto, mientras que Santa Fe RC B con Alma Juniors fue suspendido. Las posiciones quedaron de esta forma: CRAR de Rafaela 20, La Salle Jobson y Brown de San Vicent 15, Cha Roga 10, Alma Juniors 9, San Carlos 5 y Santa Fe Rugby B 0.

En la Granja La Esmeralda, la M15 de La Salle Jobson superó a Uni y clasificó al final four.

En Menores de 15, por la copa de Oro, La Salle Jobson venció a Universitario 18 a 12, CRAI superó a Tilcara 26 a 9 y Santa Fe Rugby hizo lo propio con Estudiantes de Paraná por 21 a 17. Las posiciones quedaron así: Santa Fe Rugby 17, CRAI 16, La Salle Jobson 13, Universitario 6, Estudiantes 2 y Tilcara 1. En la copa de Plata, Santa Fe RC B derrotó a Alma Juniors por 40 a 28, CRAR al Paraná Rowing en el Yarará 24 a 15, quedando libre Cha Roga. Las posiciones quedaron así: Rowing y CRAR 15, Cha Roga 6, Santa Fe RC 5 y Alma Juniors 1.

En Menores de 14, en la copa de Oro, La Salle Jobson derrotó a Universitario por 43 a 0, mientras que Tilcara con CRAI y Santa Fe Rugby con Estudiantes fue suspendido. En la copa de Plata, CRAR de Rafaela venció al Paraná Rowing por 33 a 5. El cruce entre Santa Fe Rugby B con Alma Juniors de Esperanza quedó suspendido. Fue postergado para el 22 de agosto el cotejo entre Brown de San Vicente/San Carlos con Cha Roga Club.