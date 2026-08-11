Estudiantes quiere hacerse fuerte ante la Católica en la ida de octavos de la Libertadores

El Pincha buscará hacerse fuerte en UNO para sacar ventaja en el primer capítulo de la serie.

Estudiantes de La Plata recibirá este martes a Universidad Católica de Chile en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi , por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro se disputará desde las 21:30 horas en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y será transmitido en vivo por las pantallas de Fox Sports y Disney+.

El "Pincha" afrontará uno de los compromisos más importantes del semestre con la necesidad de recuperar su mejor versión, luego de un comienzo irregular en el Torneo Clausura y de la derrota por 2-0 ante Deportivo Riestra, encuentro en el que el entrenador preservó a varios futbolistas pensando en la competencia internacional.

Los dirigidos por Alexander Medina llegan a esta instancia tras quedar segundos en el Grupo A con 2 victorias, 3 empates y una derrota.

Por su parte, la Universidad Católica, dirigida por el argentino Daniel Garnero, llegó a los octavos luego de finalizar en el primer puesto del Grupo D, en el que protagonizó uno de los momentos más importantes de su historia al vencer a Boca en la Bombonera y enviarlo a disputar la Copa Sudamericana.

El conjunto chileno llegará con varias ausencias, entre ellas las de Clemente Montes, Juan Francisco Rossel, Juan Ignacio Díaz y Sebastián Arancibia, y tendrá como principal referencia ofensiva al experimentado Fernando Zampedri.

La serie se resolverá el próximo martes 18 de agosto en el Claro Arena de Santiago de Chile, donde se conocerá al clasificado a los cuartos de final.

Las posibles formaciones de Estudiantes de La Plata-Universidad Católica

Copa Libertadores

Octavos de final-Ida

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil)

Hora: 21.30

TV: Fox Sports y Disney+

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.