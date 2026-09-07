El histórico récord de 150 años que llegó a su fin en el US Open

La derrota de Tsitsipas en el último Grand Slam de la temporada terminó con una de las marcas más extensas en la historia del deporte.

El griego Stefanos Tsitsipas perdió ante el estadounidense Ben Shelton (8°) por los octavos de final del US Open y, de esta manera, llegó a su fin uno de los récords más antiguos en la historia del deporte.

Esto se debe a que desde 1877, que fue el primer año en el que se disputó un Grand Slam, en todas las temporadas había dicho presente en las semifinales de un torneo de este tipo al menos un jugador con revés a una mano.

En este US Open, el único jugador con revés a una mano que seguía con vida en este torneo era Tsitsipas, quien supo ser número 3 del mundo y que alcanzó las finales de Roland Garros 2021 y del Abierto de Australia 2023, aunque en este US Open era una verdadera sorpresa verlo en esta instancia debido a que lleva años con un nivel muy bajo.

La racha que terminó con la derrota de Stefanos Tsitsipas en el US Open

Incluso el tenista griego bromeó en sus redes sociales al asegurar que "tengo una racha de 150 años que salvar".

La ilusión de Tsitsipas llegó hasta los octavos de final, donde no pudo oponer mucha resistencia ante Shelton, quien lo derrotó con parciales de 6-2, 6-3 y 6-4.

El revés a una mano predominó durante más de un siglo, aunque a finales de la década del 2000 empezó a perder cada vez más terreno, con la leyenda suiza Roger Federer como principal exponente.

Luego de Federer, el que tomó la posta con este golpe fue su compatriota Stan Wawrinka, quien incluso sorprendió al ganar tres títulos de Grand Slam (Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016).

Pero a partir de allí, si bien hubo varios tenistas como por ejemplo el búlgaro Grigor Dimitrov y el italiano Lorenzo Musetti, el revés a una mano quedó cada vez más en desuso.

Esto se puede ver reflejado también en el top 10 del ranking ATP, que está integrado en su totalidad con jugadores que golpean de revés a dos manos.