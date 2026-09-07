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Fin del sueño: Tomás Etcheverry perdió en los octavos de final del US Open

El tenista argentino Tomás Etcheverry cayó ante el estadounidense Alex Michelsen y quedó eliminado en el US Open.

7 de septiembre 2026 · 12:04hs
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Fin del sueño: Tomás Etcheverry perdió en los octavos de final del US Open

El tenista argentino Tomás Etcheverry (32°) no pudo continuar acrecentando su gran semana en el US Open y perdió con el local Alex Michelsen (46°) en los octavos de final del último Grand Slam de la temporada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el segundo mejor jugador nacional del ranking ATP perdió por 7-6 (6), 6-4 y 6-4, tras poco menos de tres horas de juego.

Además, el español Carlos Alcaraz (3°) derrotó al estadounidense Tommy Paul (21°) en un camino en el que intenta regresar al primer escalón del tenis mundial y este lunes se dará el partido de octavos de final de Francisco Cerúndolo (25°), el único argentino que sigue en competencia.

Tomás Etcheverry chocó contra un Michelsen que fue superior y no pudo seguir creciendo en el mejor US Open de su carrera.

El platense fue superado y, luego de jugar un buen primer set en el que logró recuperar un quiebre y lo perdió por detalles, con el desperdicio de dos set points en medio del tie-break, Etcheverry no pudo recuperarse y sacar su mejor versión en los parciales siguientes.

Los mismos tuvieron un desarrollo similar, con quiebres tempraneros en su contra y, aunque en el décimo game del tercer set tuvo dos oportunidades para recuperar el break y estirar el encuentro, el jugador de 27 años no pudo aprovecharlas y se quedó con las manos vacías en el primer match point que tuvo que enfrentar.

Por su lado, el español Carlos Alcaraz no tuvo inconvenientes para superar al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4, en menos de dos horas y media de juego, y continúa demostrando que volvió en plenitud de su lesión en la muñeca derecha sufrida en el pasado ATP de Barcelona, en abril, y tiene armas más que suficientes para plantarle cara al italiano Jannik Sinner y volver al primer puesto del ranking mundial.

Francisco Cerúndolo define el pase a octavos de final del US Open

La jornada del lunes 7 de septiembre tendrá gran importancia para el tenis argentino al disputarse el partido en el que Francisco Cerúndolo se medirá al belga Alexander Blockx (34°).

En la primera vez que alcanza la segunda semana de competencia en el US Open de su carrera, Cerúndolo va por más y buscará lograr su mejor participación en un Grand Slam, ya que nunca jugó los cuartos de final de un torneo de estas características.

Luego de un triunfo sensacional ante el estadounidense Taylor Fritz (10°), en el que tuvo que remontar una diferencia de dos sets en el estadio Arthur Ashe, Cerúndolo se medirá con Blockx desde las 14:00 (horario argentino), con el top 20 del ranking en la mira.

Tomás Etcheverry US Open Grand Slam
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