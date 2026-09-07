¿Delbarba perjudicó a Colón? Las jugadas que dejaron más discusión que certezas

Javier Delbarba terminó el partido ante Morón rodeado de reclamos del plantel de Colón. ¿Cuáles fueron las jugadas polémicas? ¿Actuó bien el árbitro?

El final de Colón -Morón tuvo una escena repetida en los últimos partidos del Sabalero: jugadores rodeando al árbitro y protestando por una decisión puntual. Esta vez el apuntado fue Javier Delbarba, quien terminó el encuentro en el centro de las discusiones y hasta debió amonestar a Agustín Toledo por sus reclamos. Pero, ¿realmente el arbitraje perjudicó al equipo de Iván Delfino?

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La respuesta, después de repasar las jugadas más controvertidas, parece ser bastante más moderada.

La mano que generó el mayor reclamo en Colón

La acción que desató la protesta generalizada llegó sobre el final, cuando Colón reclamó una supuesta mano de Maximiliano González dentro del área de Morón.

La repetición permite observar que el defensor tenía los dos brazos detrás de su cuerpo, una postura que difícilmente pueda interpretarse como un intento de bloquear deliberadamente la trayectoria de la pelota. Además, tampoco resulta sencillo determinar con absoluta claridad si el contacto se produjo dentro o fuera del área.

"Javier Delbarba"



Por el reclamo de todos los jugadores de Colón en la última jugada del partido ante Morón. pic.twitter.com/yKpBoDgWGl — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 5, 2026

Por eso, más allá de la indignación del plantel rojinegro, no parece haber elementos suficientes para considerar que Delbarba haya cometido un error grave al dejar seguir la jugada.

¿Y la mano de Salvareschi?

También hubo reclamos por una acción anterior. Tras un rechazo con los puños de Julio Salvá, la pelota impactó en el brazo de Braian Salvareschi, quien había saltado a disputar la pelota de cabeza.

La imagen, en este caso, tampoco ofrece argumentos sólidos para hablar de penal. El defensor se encontraba en una acción natural, intentando cabecear, y el contacto con el brazo se produce después del despeje del arquero.

No aparece una acción deliberada ni una posición antinatural del brazo que permita encuadrar el episodio como una infracción manifiesta.

Una jugada que sí favoreció a Colón

Curiosamente, si se pretende analizar el arbitraje en forma completa, también hay que detenerse en el descuento de Colón.

Alan Bonansea marcó el gol, pero en la jugada previa aparece Franco García en posición adelantada. Es decir, si se toman en cuenta todas las acciones discutibles del encuentro, también existe una decisión que terminó beneficiando al Sabalero.

Captura Sol Play (FM 91.5)

Esto resulta importante a la hora de evaluar el desempeño de Delbarba, porque impide reducir el análisis a los reclamos realizados en el cierre.

"Alan Bonansea"



Por el gol del jugador de Colón ante Morón. pic.twitter.com/1MmdNNu34J — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 5, 2026

Más protesta que error determinante

El arbitraje puede discutirse, como cualquier actuación, y es lógico que los futbolistas de Colón hayan protestado en caliente una jugada que consideraban penal. Pero una cosa es sentirse perjudicado y otra muy diferente es que exista una equivocación arbitral determinante.

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En este caso, las imágenes no parecen sostener una acusación severa contra Delbarba. La mano de Salvareschi aparece como consecuencia de una acción natural y la de González, además de mostrar sus brazos detrás del cuerpo, no ofrece certezas suficientes sobre una infracción dentro del área. Y del otro lado, el gol de Bonansea llegó después de una acción en la que García estaba adelantado.

Por eso, esta vez, el reclamo de Colón parece haber ido más allá de lo que muestran las imágenes. Delbarba podrá haber tenido una actuación discutible en algún aspecto, pero no se advierte un yerro grave que permita afirmar que el Sabalero perdió ante Morón por culpa del arbitraje.

El resultado, en definitiva, deja a Colón con mucho más para revisar puertas adentro que para buscar afuera.