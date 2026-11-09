Torneo Promocional: Colón (SF), UyP B y Regatas (SF) a cuartos de final Colón (SF), Unión y Progreso B y Regatas (SF) sacaron boleto directo para los cuartos de final del Promocional, al cual solo le resta un enfrentamiento. Por Ovación 9 de noviembre 2026 · 08:09hs

Este domingo se jugaron las revanchas por la ronda PlayIn del Torneo Oficial Promocional que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.

Hubo tres barridas con un final apretado que le permitió a Colón (SF), Unión y Progreso B y Regatas (SF) clasificar a los cuartos de final.

Este lunes se jugará el segundo partido de la serie restante en San Justo. PROMOCIONAL: DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE Atlético Franck B 45 (Francisco Bendahan 16) – Colón (SF) 80 (Agustín Mercado 20) (serie 0-2) Central Rincón 72 (Carlos Mendieta 18) – Unión y Progreso B 73 (Andrés Henares 26) (serie 0-2) Regatas (SF) 76 (Lucas Ezcurra 21) – Santa Rosa 44 (Carlos Papa 14) (serie 2-0) PROMOCIONAL: LUNES 9 DE NOVIEMBRE 20.00 Colón (SJ) (1) vs. Alumni (LP) (0) Con estos resultados se armaron tres series por cuartos de final: Kimberley-Regatas (SF); Unión y Progreso A-Unión y Progreso B y Atlético Franck A-Colón (SF). El ganador de la serie entre Colón (SJ) y Alumni enfrentará a Alianza.