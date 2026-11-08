Alcaraz conquistó París por primera vez y se tomó revancha de Shelton en un año brillante

El español Carlos Alcaraz, actual número tres del ranking ATP, derrotó al estadounidense Ben Shelton (4°) por 7-6 (5) y 7-5 y se llevó el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz sigue agrandando su colección de títulos y encontró en Francia otro motivo para celebrar. El español, actual número tres del ranking ATP, derrotó al estadounidense Ben Shelton (4°) por 7-6 (5) y 7-5 en la final del Masters 1000 de París y levantó por primera vez el trofeo en la capital francesa.

Fue su quinta consagración en lo que va del año y la segunda consecutiva, después de su reciente conquista en Viena.

La definición tuvo tensión hasta el último punto. Alcaraz necesitó dos oportunidades para cerrar el encuentro y lo consiguió con un revés paralelo a dos manos que Shelton no pudo alcanzar. Con los brazos abiertos, el murciano celebró sobre la superficie cubierta del Plenitude Arena una victoria que le permitió sumar la corona número 29 de su carrera profesional.

El título también representa su noveno Masters 1000 y confirma el gran cierre de temporada que está protagonizando. Apenas una semana después de festejar en Viena, volvió a imponerse en una final y dejó atrás el contratiempo físico que lo había obligado a abandonar la actividad a fines de agosto, por una lesión en la muñeca derecha. En octubre ya había levantado el trofeo del Abierto de Japón.

Alcaraz volvió a vencer a Shelton en una final de alto nivel en París

Del otro lado de la red estuvo un Shelton que buscaba dar otro golpe en su carrera y quedarse con su octava corona. El estadounidense llegaba con el antecedente de haber eliminado a Alcaraz en los cuartos de final del US Open, pero esta vez no pudo repetir aquella actuación. Con el triunfo en París, el español amplió a cuatro victorias su ventaja en cinco enfrentamientos entre ambos.

Para quedarse con el partido, Alcaraz tuvo que superar momentos complicados. En el primer parcial salvó seis oportunidades de quiebre y encontró en el tie-break la manera de inclinar la balanza. En el segundo set perdió su servicio por primera vez, aunque reaccionó rápidamente y consiguió sostener la ventaja necesaria para cerrar la final.

Shelton también dejó su marca en el partido con 12 aces, el doble de los que conectó su rival, pero no le alcanzó para torcer el desenlace. El estadounidense, que ya había conquistado Montreal en dos oportunidades, se quedó a las puertas de sumar un nuevo Masters 1000.