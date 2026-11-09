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Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Quedaron definidas las llaves de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde sobresale el duelo entre River-Lanús.

9 de noviembre 2026 · 08:14hs
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Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Los 16 clubes que pudieron clasificar a la instancia de playoffs del Torneo Clausura 2026 ya conocen sus rivales para una fase eliminatoria que determinará al campeón del certamen.

Boca, reciente campeón de liga, jugará como local ante Independiente Rivadavia, mientras que River recibirá a Lanús, entre otros choques.

Los cruces eliminatorios comenzarán en el fin de semana del domingo 22 de noviembre, al culminar la última fecha FIFA del año, y se extenderán hasta el sábado 12 de diciembre, día en el que se disputará la gran final.

El empate 1-1 entre Lanús, quinto clasificado de la zona A, y Central Córdoba sentenció la etapa regular del Clausura, para darle inicio a una fase eliminatoria en la que se comenzará a dirimir quién será el próximo campeón del fútbol argentino.

En una fase que arranca en los octavos de final, los cruces serán a partido único en el estadio del mejor clasificado hasta la semifinal, ya que el duelo que definirá el título tiene sede fija: el estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

Consolidado como el último campeón del fútbol argentino al culminar la fase regular en lo más alto de la tabla anual, el Boca de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tendrá un choque complicado, con Independiente Rivadavia como su rival.

La “Lepra” mendocina tuvo un primer semestre estelar que le hizo pelear la tabla anual hasta las últimas jornadas, aunque se desinfló sobre el final, al ganar uno de los últimos seis partidos.

El encuentro se disputará el miércoles 25 de noviembre y será el último de los octavos, así el “Xeneize” tiene algo de descanso tras la final de la Copa Sudamericana 2026, que se jugará en Barranquilla el 21 del mismo mes.

Por su lado, con un cierre de año cargado de efectividad a pesar de la derrota en el Superclásico, River cerró la primera parte del torneo en el cuarto puesto y se aseguró jugar la primera ronda eliminatoria como local, en el Monumental.

Su rival será Lanús, club que ya se encargó de eliminarlo en la recordada semifinal de la Copa Libertadores 2017 y buscará repetir la épica, en el año en el que se quedó con la Recopa Sudamericana.

Además, los punteros de cada zona, Instituto y Rosario Central, se medirán con Huracán y Gimnasia de Mendoza, respectivamente, mientras que el vigente campeón del Apertura, Belgrano, clasificó sexto y se enfrentará a Vélez.

El cuadro de los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional:

  • Argentinos Juniors – Independiente.
  • Vélez – Belgrano.
  • River – Lanús.
  • Instituto – Huracán.
  • Gimnasia La Plata – Newell’s.
  • Boca – Independiente Rivadavia.
  • Defensa y Justicia – Barracas Central.
  • Rosario Central – Gimnasia de Mendoza.

Clausura River Lanús
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