Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

Por la fecha 12 de la Zona Campeonato del Oficial, Banco batió a CRAI y se adueñó de la cima, en tanto El Quillá ganó en Sauce Viejo y es el nuevo escolta

Banco Provincial se impuso a las Gitanas y se quedó con la cima de las posiciones.

En cumplimiento de la fecha 12 del sector principal del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey, fue una jornada con novedades, ya que la punta quedó en soledad para Banco Provincial tras imponerse con dos goles desde el fijo ante CRAI en el Ángel Carlos Benítez, mientras que en Sauce Viejo, El Quillá doblegó a Santa Fe Rugby y es el nuevo escolta. En el Mercedes Alesso de Bieler, Colón (SJ) dio la nota al superar a La Salle Jobson, mientras que Uni y El Quillá Amarillo igualaron en un tanto en el Sergio Antoniazzi.

Por la decimotercera fecha de la Zona Campeonato, hubo duelo de líderes en Altos del Valle. Banco generó las situaciones más claras, mostrándose más incisivas en ataque, aunque carecieron de precisión en los metros finales.

A eso se sumaron intervenciones determinantes de Magui Chemes bajo los tres palos, que evitaron que pudieran capitalizar sus aproximaciones. Las Gitanas también dispusieron de sus oportunidades, aunque en menor medida y sin lograr que prosperaran.

En Sauce Viejo, las Tiburonas derrotaron a Santa Fe RC y se quedaron con la segunda ubicación.

La diferencia, sin embargo, las pudo establecer Banco desde el fijo durante el segundo cuarto, una a través de Rocío Caldiz y otra por intermedio de Candela Petruzzo. Así, manda en soledad, con un punto arriba de El Quillá y tres sobre CRAI.

Las Tiburonas llevaron la iniciativa y golpeó de entrada, a través de Martina Borgo en los minutos iniciales. Sin embargo, el local llegó a la igualdad gracias a Emilia Depetris a la salida de un fijo antes de que se cierre el primer cuarto.

El equipo del Parque Belgrano mantuvo su propuesta y la intensidad, llevando el partido a campo rival para volver a golpear en dos oportunidades. Lo hizo con un penal de Julia Ponzo y otro tanto de Borgo en el tercer período. El golpe de la fecha lo dio Colón de San Justo, que en su reducto venció 1-0 a La Salle. El “colegial” llevó las riendas del encuentro y dispuso de las mejores oportunidades (incluyendo varios córners cortos).

En el sur de la capital provincial, El Quillá Amarillo y Universitario repartieron puntos. Las anfitrionas comenzaron mejor, mostrando mayor seguridad en su juego. Josefina Pelossi rompió el cero durante el primer cuarto al empujar la bocha a la red, luego de capturar un rebote. A partir del segundo período, las “cuervas” emparejaron el trámite, aunque sufrieron la expulsión de una de sus jugadoras.

Pese a la superioridad numérica, El Quillá Amarillo no supo ampliar la diferencia para sentenciar el pleito. Universitario, en cambio, insistió con sacrificio y encontró su recompensa sobre el cierre del encuentro. Camila Alonso, a la salida de un córner corto, estableció la igualdad para sellar el 1-1.

Colón de San Justo consiguió la primera victoria en el certamen frente a La Salle Jobson.

En el marco de la duodécima jornada del Ascenso, Alma Juniors y Argentino de San Carlos siguen dando batalla en lo más alto de la tabla, como líder y escolta, respectivamente. Las Lobas vencieron 3-1 a SFRC Azul en la cancha principal de la ASH para sostener la ventaja de tres puntos, conservar su invicto y mantenerse en la cima.

Argentino de San Carlos tuvo que remontar ante CRAR en Rafaela y encontró en Cecilia Rodríguez a su principal figura ofensiva. Con dos tantos, lideró la reacción que le permitió quedarse con el triunfo por 2-1. Atlético Franck sumó su cuarto partido consecutivo sin derrotas y encadenó su segundo éxito en fila. El “rojo” pisó fuerte en la autopista y derrotó 5-2 a CRAI Blanco.

Síntesis: Banco 2- CRAI 0

Banco Provincial. Clara Palacios, Celina Basilio, Rocío Caldiz (c), Luisina Delménico, Pilar Figueroa, Ruth Fuchs, Morena García Rossi, Lola García Rossi, Avril González, Luna Morello, Milagros Paiva, Candela Petruzzo, Macarena Rimolo, Ana Sánchez, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. Entrenador: Daniel De Petre.

CRAI: Magdalena Chemes, Victoria Bertone (c), Milagros Escudero, Rosario Gómez Iriondo, Trinidad Juez, Ernestina Palmier, Milagros Paniccia, Juana Soto Payva, Aldana Sosa, Florencia villar, Paula Qüesta, Victoria Molinas, Joaquina Salva, Ignacia Pelletán, Delfina Gamboa, Rafaela Zanetta, Paula Misawak y Delfina Brasca. Entrenador: Iván Díaz.

Goles: 17´ Rocío Caldiz y 24´ Candela Petruzzo (B)

Tarjetas verde: Ruth Fuchs (B); Aldana Sosa y Florencia Villar (C)

Árbitros: Lucas Pensiero y Franco Vargas

Cancha: Banco Provincial

*Zona Campeonato

-Resultados:

Colón SJ 1- La Salle Jobson 0

Banco 2- CRAI 0

El Quillá Amarillo 1- Universitario 1

Santa Fe RC 1- El Quillá 3

-Posiciones: Banco Provincial 30, El Quillá 29, CRAI 27, Santa Fe Rugby y La Salle Jobson 13, Universitario 12, El Quillá Amarillo 11, Colón de San Justo 3.

-Próxima fecha: El Quillá Amarillo con Colón SJ, Universitario con Banco, CRAI con El Quillá y Santa Fe Rugby con La Salle Jobson.

*Zona Ascenso (fecha 13):

-Resultados:

Unión 5- El Quillá Blanco 0

CRAI Blanco 2- Atlético Franck 5

Colón 3- Santa Fe RC 0

Santa Fe RC B 1- Alma Juniors 3

CRAR 1- Argentino de San Carlos 2

-Posiciones: Alma Juniors 37, Argentino de San Carlos 34; Colón, CRAR y CRAI Blanco 22; Santa Fe RC B y Atlético Franck 20, Unión 10, Santa Fe RC C 4, El Quillá Blanco 0.

-Próxima fecha: El Quillá Blanco con CRAR, Argentino SC con Santa Fe R B, Alma Juniors con Colón, SFRC C con CRAI Blanco y Atlético Franck con Unión.