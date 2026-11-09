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Briatore aniquiló a Colapinto y Gasly por el GP de Brasil: "Decepcionante"

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, criticó duramente a los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly tras lo realizado en el GP de Brasil.

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2026 · 08:23hs
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Briatore aniquiló a Colapinto y Gasly por el GP de Brasil: Decepcionante

Flavio Briatore calificó el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, y fiel a su estilo directo, el asesor ejecutivo de la escudería Alpine señaló que lo realizado por ambos pilotos fue “decepcionante”, tras haber terminado en la 13° y 14ª posición, respectivamente, sin haber sumado puntos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el italiano no tuvo pelos en la lengua al mostrarse molesto por lo realizado por el argentino y el francés, quienes padecieron un fin de semana marcado por las severas condiciones climáticas protagonizadas por la lluvia, en el Autódromo Carlos Pace, de Interlagos.

“Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”, señaló.

El particular análisis de Briatore sobre Colapinto y Gasly

En ese sentido, el italiano explicó que la estructura de Enstone necesita recuperar velocidad en pista mojada, debido a que el ritmo de los monoplazas resultó más esperanzados cuando el asfalto estaba seco.

“Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana”, precisó.

Y agregó: “Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia. Tenemos muchas cosas que analizar como equipo antes de centrarnos en la próxima carrera en Las Vegas”, sintetizó.

Con los seis puntos que sumó Racing Bulls este domingo en Interlagos, la ventaja del equipo de Faenza sobre Alpine en la lucha por la quinta posición del campeonato de constructores escaló a 45 unidades, a falta de tres grandes premios para el final de la temporada 2026.

Briatore Colapinto Gasly
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