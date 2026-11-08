Colapinto apuntó al problema que lo condicionó en Brasil: "Fue la peor largada del año"

Franco Colapinto quedó en el puesto 13 en Brasil y dijo que tenía ritmo sumar puntos, pero las dificultades para sobrepasar y la mala salida condicionaron todo

Franco Colapinto se fue de Interlagos con un puesto 13 y la sensación de que tenía herramientas para conseguir un resultado mejor. El piloto argentino terminó el Gran Premio de Brasil de F1 sin avanzar posiciones, en una competencia atravesada por la lluvia y las dificultades para encontrar espacios de sobrepaso. Después de la carrera, analizó su desempeño y puso el foco en un error que lo condicionó desde el comienzo.

El representante de Alpine reconoció que el ritmo de su monoplaza era competitivo frente a algunos rivales, pero que las condiciones del asfalto limitaron sus posibilidades de progresar. “Tenía mucho más ritmo que Leclerc y que Albon, pero después no podía encontrar el lugar de sobrepaso con el asfalto tan mojado como estaba. Una pena, hay que obviamente mejorar para la próxima”, explicó.

La reflexión de Colapinto desde Brasil

Sin embargo, hubo un momento de la carrera que concentró buena parte de su autocrítica: la salida. Colapinto no ocultó su frustración y calificó ese arranque como el peor de la temporada. “No salimos para adelante, nos quedamos parados ahí en el cajón y nos pasaron como seis, siete autos”, reconoció.

Ese retroceso inicial terminó teniendo un peso determinante. El argentino quedó obligado a remontar en un circuito donde las maniobras de adelantamiento eran complejas, especialmente porque la zona de carrera ofrecía mejores condiciones de adherencia que el resto de la pista. Salirse de esa línea implicaba asumir un riesgo importante y perder agarre.

“ Nuestro punto fuerte, que es la largada, no lo fue, así que fue una pena porque creo que ahí podríamos haber peleado un poquito más por los puntos”, lamentó el piloto, que entendió que una mejor partida podía haber cambiado el desarrollo de su domingo.

Aun así, Colapinto rescató algunos aspectos de su actuación. Destacó el rendimiento que encontró con neumáticos blandos nuevos y cuando pudo rodar con pista libre, además de algunas maniobras que le permitieron ganar terreno. Entre ellas estuvo el adelantamiento a Pierre Gasly, su compañero de equipo, poco antes de ingresar a boxes.

“Venía un poco más rápido que él, lo pasé y justo tenía que entrar a boxes porque había mucha lluvia y estaba difícil seguir en pista así”, contó.

El balance del argentino combinó frustración por las oportunidades perdidas y conformidad por haber podido completar una prueba exigente. “Hicimos lo mejor que pudimos, igualmente fue una buena carrera, si bien hay que mejorar unas cosas”, concluyó. Interlagos dejó tareas pendientes para Alpine y una certeza para Colapinto: el ritmo estaba, pero la largada y las condiciones de pista terminaron condicionando sus aspiraciones.