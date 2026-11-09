Miguel Baldoni ganó una carrera inolvidable en el Rally Argentino de Traslasierra

Histórica. Esa es la palabra que le cabe a semejante definición por la victoria absoluta de la prueba, en la octava fecha del año de Rally Argentino que se disputó en el Valle de Traslasierra, en las sierras de Córdoba. En un marco ungido justamente por eso, por el paso mismo de la historia de este deporte en nuestro país, la definición no podía ser de otra manera, en un mano a mano que quedará para el recuerdo. Miguel Baldoni fue el gran protagonista.

Una vez más, como ha sido durante todo el año, la lucha por el triunfo terminó decantando entre los dos mejores de la temporada: Miguel Baldoni y Federico Villagra, ambos al mando de sendos Skoda Fabia Rally2. Esta vez, las décimas para ganar quedaron del lado del piloto de la provincia de San Luis.

El panorama de estos dos enormes pilotos cambió cuando el líder de la carrera, el joven Santino Rossi (Citroën) perdió toda chance de pelear por la punta al recibir una sanción correspondiente a la primera etapa. A partir de allí, lo que era un tridente yendo por el triunfo, pasó a ser de dos, y de los dos referentes absolutos hoy por hoy en rally en la Argentina. Desde el momento de la penalidad al ex puntero, la batalla que era décima a décima entre Baldoni y Villagra por el segundo puesto, pasó a ser por la victoria absoluta. Y así se mantuvo esa tónica hasta el último kilómetro del último tramo de la competencia. Una demostración soberbia de jerarquía de manejo con márgenes muy finos y al límite todo el tiempo.

Así entonces, en cada prueba especial de las cuatro que tuvo el domingo, el liderazgo de la prueba iba cambiando, pasando de un lado a otro del cordobés al puntano y viceversa. Sin embargo, el golpe cuasi definitivo lo dio Baldoni cuando sacó una diferencia de 1 segundo, diferencia con la que llegaría a la especial final, el power stage. Aún así, Villagra no mermó los esfuerzos y se quedó con esa última especial, pero solo pudo limar dos décimas de segundo, lo que dejaba como vencedor absoluto del Rally de Traslasierra a Baldoni, por tan solo ¡8 décimas! en una ¡carrera de montaña!, con todo lo que eso significa en cuanto a la dificultad de pilotaje. Increíble.

“Con una felicidad enorme, una carrera que queremos ganar, yo me siento casi local. Feliz de haber podido ganar por mi navegante que es local, de acá de Villa Dolores, por el campeonato, por toda la gente que nos acompañó un montón de gente de San Luis; el equipo, que estamos trabajando muchísimo. Las últimas carreras fueron para Federico (Villagra) siempre a la décima y esta fue para nosotros asi que muy contento y feliz de estirar la definición hasta San Luis”. Esto fue lo que declaró, con emoción, el vencedor Baldoni al cabo de la carrera y ya consumada la victoria.

De esta manera, y a pesar de tener Villagra una buena diferencia en su favor, el campeonato aún queda abierto y se definirá en la última fecha del año, a disputarse del 11 al 13 de diciembre, en el Gran Premio Rally de San Luis.