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Tottenham se salvó del descenso y condenó al West Ham en la Premier League

Sunderland derrotó 2-1 a Chelsea, se clasificó por primera vez a la Europa League y dejó al conjunto londinense fuera de las copas internacionales.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 17:12hs
Tottenham se salvó del descenso y condenó al West Ham en la Premier League

Tottenham evitó el descenso en la última fecha de la Premier League tras vencer 1-0 a Everton en el Tottenham Stadium y condenó a West Ham United a la Championship.

Los Spurs, que juegan de manera ininterrumpida en la máxima categoría desde 1978, sufrieron hasta el final pero consiguieron el triunfo necesario para asegurar la permanencia.

El único gol del encuentro lo marcó el portugués João Palhinha a los 43 minutos del primer tiempo. Tottenham controló gran parte del partido frente a un Everton sin demasiada profundidad, aunque la tensión se mantuvo por la victoria parcial de West Ham ante Leeds. Incluso un empate le alcanzaba al conjunto londinense, que terminó celebrando tras más de diez minutos de adición.

Totteham se salvó, pero West Ham se fue al descenso

West Ham hizo su trabajo al derrotar 3-0 a Leeds con goles de Taty Castellanos, Jarrod Bowen y Callum Wilson, pero dependía del resultado de Tottenham y consumó su descenso después de 14 temporadas en Premier League. El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, campeón de la Conference League en 2023, terminó apenas dos puntos por debajo de los “Spurs” según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el Etihad Stadium, Aston Villa arruinó la despedida de Pep Guardiola del Manchester City con un triunfo 2-1 gracias al doblete de Ollie Watkins. El City había comenzado arriba con un gol de Antoine Semenyo, pero Watkins revirtió la historia en el complemento. Además, el público despidió entre aplausos a Bernardo Silva y John Stones.

Por su parte, Arsenal celebró el título de Premier League con un triunfo 2-1 sobre Crystal Palace gracias a los goles de Gabriel Jesus y Noni Madueke. Además, Sunderland derrotó 2-1 a Chelsea, se clasificó por primera vez a la Europa League y dejó al conjunto londinense fuera de las copas internacionales.

En otros resultados, Manchester United goleó 3-0 al Brighton, Burnley y Wolverhampton empataron 1-1, Fulham venció 2-0 al Newcastle, Liverpool igualó 1-1 con Brentford, al igual que Nottingham Forest con Bournemouth.

Tottenham Chelsea West Ham
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