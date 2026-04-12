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Tottenham se hunde: cayó ante Sunderland y ya lleva 14 partidos sin ganar

Sunderland superó a Tottenham y complicó todavía más al equipo londinense en la pelea por la permanencia en la Premier League.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 14:58hs
Tottenham se hunde: cayó ante Sunderland y ya lleva 14 partidos sin ganar

Tottenham volvió a caer y profundizó su crisis en la Premier League tras perder por 1 - 0 ante el Sunderland, resultado que lo mantiene en zona de descenso y extiende su racha negativa a 14 partidos sin triunfos.

El encuentro fue parejo y de ida y vuelta. Tottenham Hotspur generó las primeras ocasiones con Richarlison como principal arma ofensiva, mientras que el local respondió con situaciones claras en los pies de Granit Xhaka y Brian Brobbey. Sobre el cierre del primer tiempo, Dominic Solanke estuvo cerca de romper el cero.

Sunderland se aprovechó del mal momento de Tottenham

En el complemento, tras un inicio discreto, el Sunderland encontró la ventaja con un remate de Nordi Mukiele que, tras un desvío en Micky van de Ven, terminó en el 1-0. El golpe fue decisivo para los Spurs, que además sufrieron la lesión de Cristian Romero tras un choque con su propio arquero.

Con este triunfo, el Sunderland sumó tres puntos clave en su pelea por puestos europeos y agravó la situación del Tottenham, cada vez más comprometido con el descenso.

En otro encuentro, Nottingham Forest y Aston Villa igualaron 1 a 1. El conjunto visitante se había adelantado con un gol en contra de Murillo y estuvo cerca de ampliar mediante Morgan Rogers, pero el Forest empató antes del descanso con un remate de Neco Williams.

El empate favoreció al Nottingham Forest en la lucha por la permanencia, ya que amplió su ventaja sobre el Tottenham, mientras que el Aston Villa sumó para sostener su posición en zona de clasificación a competiciones europeas, aunque dejó pasar la chance de despegarse.

Tottenham Sunderland Premier League
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