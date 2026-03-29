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Tragedia en la reapertura del estadio Azteca: murió un hincha tras caer desde un segundo piso

La reinauguración del Azteca, rebautizado Estadio Banorte, quedó marcada por una tragedia luego de que un hincha muriera tras caer desde un segundo piso

29 de marzo 2026 · 11:52hs
Tragedia en la reapertura del estadio Azteca: murió un hincha tras caer desde un segundo piso

La reinauguración del histórico estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte, quedó marcada por una tragedia luego de que un hincha muriera tras caer desde un segundo piso en la zona de palcos, minutos antes del amistoso internacional entre las selecciones de México y Portugal.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el hombre intentó descender del segundo al primer nivel por la parte externa de la estructura, perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja. Las autoridades señalaron, además, que se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho.

Si bien los servicios médicos presentes en el estadio intervinieron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación, la víctima murió en el lugar a raíz del impacto. Más tarde, se dio intervención a las autoridades ministeriales para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Murió un hincha tras caer desde un segundo piso en el nuevo estadio Azteca

Según la información difundida por medios mexicanos, la víctima tenía 27 años, en una jornada que debía servir como presentación del renovado escenario de cara a la Copa del Mundo. El estadio será sede del partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio y se convertirá en el primero en albergar encuentros en tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Azteca hincha México
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