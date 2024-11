Tucumán Lawn Tennis se consagró campeón del Torneo del Interior

Los Benjamines retuvieron la corona para el rugby tucumano al derrotar al Jockey Club de Córdoba, por 30-24. Dos tries de Facundo Novillo fueron decisivos. El ex medio apertura de Los Pumas, el Cachorro Nico Sánchez fue el goleador del partido y del torneo. La escuadra del parque 9 de Julio ahora deberá jugar con Alumni, el campeón de Buenos Aires, la final del Nacional de Clubes.

Fue un partido vibrante, con todos los condimentos de una final en la cual se medían los dos mejores equipos del torneo. Tucumán LT arrancó mejor y aprovechó el viento a favor para ponerse arriba rápidamente con dos penales de Nicolás Sánchez y un try de Stefano Ferro. Sin embargo, el conjunto cordobés no entró en pánico y con paciencia y mucha efectividad, aprovechó al máximo cada oportunidad en territorio adversario para marcar puntos y achicar distancias con un lindo try de Manuel Carrara.

La última palabra de la primera mitad sería nuevamente de la visita. Con una buena jugada de sus backs, el wing Facundo Novillo llegó al ingoal y dejo cifras definitivas para que los Benjamines se vayan al descanso arriba por 20 a 8, una diferencia justa para lo que ambos ofrecieron en los primeros 40 minutos.

Nicolás Sánchez.jpg El ex apertura de Los Pumas, Nicolás Sánchez, fue el goleador del partido y del certamen federal. gentileza prensa UAR

En la segunda mitad, Jockey recuperó el protagonismo y con una ráfaga de dos tries, (Carrara y Facundo Rodríguez) en cinco minutos, dio vuelta el partido e hizo trastabillar la ilusión tucumana. Pero, cuando parecía que el local se lo llevaba, apareció lo mejor del campeón y la reacción quedó evidenciada en el tanteador. Un penal de Nicolás Sánchez puso nuevamente arriba a la visita y con un hombre más, por la amarilla a Peralta, los dirigidos por Álvaro Tejeda mostraron lo mejor de su repertorio y marcaron una gran conquista que definió la historia. Fue el triunfo soñado para Tucumán Lawn Tennis, que tuvo a su ídolo en cancha y que festejó con euforia un título muy esperado por toda su gente.

Síntesis:

Jockey Club de Córdoba 24- Tucumán Lawn Tennis 30

Jockey Club de Córdoba: 1. Facundo Diaz (0m ST, Lisandro Rebori), 2. Leandro Nassif (12m ST, Agustín Peralta), 3. Octavio Filippa (0m ST, Francisco Etchegorry); 4. Santiago Toya (24m ST, Juan Cruz Conde), 5. Lautaro Ramírez, 6. Augusto Cugnini (capitán) (3m PT, Lázaro Cugat), 7. Gonzalo Maldonado, 8. Patricio Molina; 9. Nicolás Viola (24m ST, Marcelo Blanco) y 10. Facundo Rodriguez; 11. Manuel Carrara, 12. Gonzalo Masin, 13. Agustín Segura, 14. Santiago Cugnini; 15. Felipe Mallia. Entrenador: Javier Fiori.

Tucumán Lawn Tennis: 1. Mariano Bustamante (13m ST, Mariano Barrionuevo), 2. Luis Salazar (13m ST, Santiago Bellagamba), 3. Agustín Iglesias (13m ST, Rodrigo Navarro), 4. Juan Cruz Calliera, 5. Tomás Argüello, 6. Pedro Bottini (capitán), 7. Ignacio Manino (18m ST, Stefano Jogna Prat), 8. Miguel Mukdise, 9. Joaquín López Islas (22m ST, Santiago Sáleme, 10. Nicolás Sánchez, 11. Lucas Solimo, 12. Juan Manino (8m ST, José Gianotti), 13. Stefano Ferro, 14. Facundo Novillo, 15. Matías Ferro. Entrenador: Álvaro Tejeda.

Primer Tiempo: 11m penal de Nicolás Sánchez (TLT), 15m penal de Nicolás Sánchez (TLT), 19m penal de Facundo Rodríguez (JC), 24m try de Stefano Ferro convertido por Nicolás Sánchez (TLT), 31m try de Manuel Carrara (JC), 37m try de Facundo Novillo convertido por Nicolás Sánchez (TLT).

Segundo tiempo:8m penal de Facundo Rodríguez (JC), 17m try de Manuel Carrara (JC), 19m try de Facundo Rodríguez (JC), 31m penal de Nicolás Sánchez (TLT), 33m try de Facundo Novillo convertido por Matías Ferro (TLT), 36m penal de Facundo Rodríguez (JC).

Incidencias: 30m ST Amarilla para Agustín Peralta (JC)

Referee: Pablo Deluca (Buenos Aires)

Cancha: Jockey Club de Córdoba.