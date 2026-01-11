Un club brasileño mostró interés para incorporar a Kevin Zenón

En las últimas horas, un club brasileño se puso en contacto con Boca para averiguar condiciones e intentar sumar a Kevin Zenón

Kevin Zenón está en el radar de un club brasileño. En consecuencia, San Pablo inició conversaciones por el mediocampista, quien podría dejar Boca en este mercado de pases.

Desde la institución paulista sondearon al exjugador de Unión de Santa Fe. En principio, su intención seria hacer un intento a préstamo, con opción de compra.

Sin embargo, desde Brasil por ahora no presentaron ninguna propuesta formal para llevárselo. Incluso, San Pablo atraviesa una delicada situación económica que podría complicar las negociaciones por el futbolista.

Kevin Zenón es uno de los jugadores prescindibles. Boca no pondría trabas para su salida. A su vez, en este mercado de pases también despertó el interés del Alavés de La Liga de España, equipo que dirige el Chacho Coudet.

El equipo madrileño no puede comprar, por lo que buscaría un préstamo: buscan una cesión de 18 meses con un cargo de 1 millón de dólares y una opción de compra de 7 millones de euros por la totalidad del pase.

Por el momento, Boca no acepta la propuesta (la principal traba es el monto de la opción de compra). El Xeneize es dueño del 80% de la ficha, mientras que Unión se mantiene atento a la resolución, ya que conserva un 20% de plusvalía ante una futura venta. El futbolista sigue bajo las órdenes de Úbeda en la pretemporada, a la espera de la resolución sobre si se quedará o si emigrará a otro club.