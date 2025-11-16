Un piloto murió mientras participaba de una competencia zonal en La Plata

Alejandro Frangioli se descompensó durante la última vuelta de una carrera en el autódromo ‘Roberto Mouras’.

Un trágico episodio ocurrió este sábado en el Autódromo 'Roberto José Mouras', en las inmediaciones de esta ciudad, donde un piloto falleció mientras participaba de una competencia automovilística zonal, denominada Turismo Internacional.

La víctima fue identificada como Alejandro Frangioli, de 66 años, quien se desvaneció mientras transitaba la última vuelta a bordo de un Ford Fiesta, perdió el control del vehículo y terminó deteniendo la marcha al costado de la pista.

Aunque se le practicaron maniobras de RCP, no fue posible reanimarlo, y el médico certificó que el deceso se produjo por causas naturales.

El testimonio del yerno de Alejandro Frangioli

En el lugar también se encontraba su yerno, Guillermo Quiroga, quien relató que Frangioli había sufrido anteriormente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y tomaba medicación.

La policía, por su parte, realizó las actuaciones de rigor y el caso quedó caratulado como 'averiguación de causales de muerte', sin intervención penal dado el cuadro clínico preexistente del fallecido.

El piloto, oriundo de Chaco, fue campeón en 2005, 2006 y 2018 de la Clase Super, mientras que este año era uno de los animadores de la Clase 2.