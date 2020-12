Un santafesino se consagró en el rugby español

En el elenco español también juega el chaqueño Tomás Carrió, formado en el Club Universitario de Rugby del Nordeste -CURNE-, quien tuvo un importante paso por Duendes de Rosario, pero ahora en el VRAC muestra su calidad y capacidad en la posición de medio apertura. Ante los portugueses, Carrió concretó una conversión y cuatro penales, por lo que sumó 14 puntos. En el conjunto español también juega el salteño Baltazar Taibo, quien también fue citado a la selección española que jugó ante Uruguay; y el ex Porteño de San Vicente, Axel Papa.

Como en los últimos encuentros disputados en Pepe Rojo, la emoción protagonizó el duelo, con Os Belenenses queriendo demostrar desde el arranque que estaba dispuestos a representar con garantías a su país. El VRAC consiguió frenar el primer intento de los de Fernando Murteira y el encuentro se igualó. En las touch reinaron las imprecisiones, con el Quesos arrebatando las favorables a Os Belenenses y, puntualmente, viceversa, situación que también se fue estabilizando.

El plan de juego se cumplió tal como estaba previsto. Los de la Cruz de Cristo querían forzar el error en los azulones, en esta ocasión de blanco, y lo consiguieron en el minuto 15, cuando un evitable regalo puso en bandeja el primer ensayo lisboeta. Sirvió, al menos, para concienciar al VRAC de que no podía caer más en esa trampa en lo que restaba de partido. Os Belenenses no iba a perdonar ni una. También obligó a los de Merino a responder a los contraataques y a aprovechar los errores rivales, lo cual hizo el VRAC en el minuto 18 con un robo de Álex Alonso que acabó en marca de Tani Bay. No habría más ensayos en los más de 60 minutos restantes.

image.png El VRAC de España se consagró campeón de la Copa Ibérica 2020 al vencer en la final a Os Belenense por 19 a 13.

Hasta el descanso, se observaron muchas imprecisiones y cuatro envíos a los palos, dos de Carrió y dos de Freudenthal, que situaban el 13-13 en el intermedio. Un resultado que decía mucho de dos equipos que no había perdido en toda la temporada 2020/2021 y que se empeñaban en no hacerlo tras 40 minutos de Copa Ibérica.

En el complemento, una amarilla al neozelandés Siosiua Moala, dejó en inferioridad numérica a los anfitriones, pero con acciones muy equilibradas y con muchas imperfecciones e impericias. El marcador no se movió hasta los 20 minutos del segundo tiempo, de nuevo a partir de un penal de Tomás Carrió, que repitió luego, y dejó el marcador 19 a 13. En el epílogo, los visitantes no se dieron por vencidos, y jugaron con mucha intensidad y concentración. Pero los españoles aguantaron bien, y lograron conseguir un título más que importante.