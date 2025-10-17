Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión debutó como local con un triunfo ante Racing de Chivilcoy

En su primer encuentro como local, Unión cortó la racha de dos derrotas y logró su primer triunfo ante Racing de Chivilcoy por 78 a 77

17 de octubre 2025 · 09:00hs
Unión sumó su primera victoria en la Liga Nacional superando a Racing de Chivilcoy.

El arranque de Unión en la Liga Nacional no había sido bueno, ya que el equipo había perdido los primeros dos partidos ante Unión de Formosa y posteriormente ante Oberá de Misiones.

Primera victoria para el Tate

Por lo cual, en su debut como local estaba obligado a un triunfo y lo consiguió, aunque debió sufrir más de la cuenta, ya que lo hizo por apenas un punto. La victoria del Tate ante Racing de Chivilcoy fue 78 a 77.

La definición en favor del equipo que dirige Maximiliano Seigorman se dio en el final del partido, ya que cuando faltaban 11 segundos, el base Franco Balbi convirtió un doble para que Unión sume su primera victoria.

Con este triunfo, Unión queda con un récord de un ganado y dos perdidos, lo que de momento lo ubica en la 15º colocación de la tabla general.

La acción para el elenco rojiblanco continuará este domingo, cuando desde las 20.30 visite a San Martín de Corrientes en el estadio Raúl Argento Ortiz.

