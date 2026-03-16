Uno Santa Fe | Información General | Quini 6

¡Un apostador se llevó más de $386.600.000 en el Quini 6!

El pozo del sorteo del próximo miércoles suma $4.650.000.000

16 de marzo 2026 · 08:08hs
¡Un apostador se llevó más de $386.600.000 en el Quini 6!

Un apostador que jugó su boleta en la localidad cordobesa de Villa Nueva se hizo acreedor a 376 millones de pesos, al acertar los seis números de la modalidad Siempre Sale del Quini 6 número 3.356, sorteado este domingo 15 de marzo. En tanto, el Tradicional, La Segunda y el revancha quedaron vacantes.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 18 de marzo, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $4.650.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 02 - 04 - 08 - 12 - 15 - 36

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 103 ganadores, que recibirán $418.306

Con cuatro aciertos: 3.834 ganadores, que recibirán $3.371

►La Segunda

Números sorteados: 07 - 08 - 17 - 33 - 41 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 65 ganadores, que recibirán $662.854

Con cuatro aciertos: 3.632 ganadores, que recibirán $3.558

►Revancha

Números sorteados: 00 - 35 - 39 - 41 - 42 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.168.881.240

►Siempre Sale

Números sorteados: 04 - 14 - 16 - 26 - 33 - 36

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $386.697.078

►Pozo extra

575 ganadores, que recibirán $269.565

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Quini 6 apostador
Noticias relacionadas
Tropas israelíes se reúnen en una zona de concentración, en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano  

Israel advirtió que la guerra con Irán entró "en su fase decisiva"

El trabajo de los Bomberos

El gobierno nacional creó un nuevo registro para bomberos voluntarios y cambió el sistema de rendición de subsidios

el doodle de Google en conmemoración por el día Pi

Día de Pi: por qué se celebra cada 14 de marzo y qué muestra el nuevo doodle interactivo de Google

La embajada de Estados Unidos en Irak fue alcanzada por ataques con proyectiles  

La embajada de Estados Unidos en Irak fue alcanzada por ataques con proyectiles

Lo último

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Último Momento
La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Unión visita a Racing con la urgencia de reencontrarse con la victoria

Unión visita a Racing con la urgencia de reencontrarse con la victoria

Ovación
Otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra Unión?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"