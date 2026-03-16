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Úbeda elogió a Unión pero lamentó el empate: "No me voy conforme"

Claudio Úbeda, DT de Boca analizó el 1-1 en Santa Fe y destacó la dificultad de Unión y del estadio 15 de Abril.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 08:02hs
Úbeda elogió a Unión pero lamentó el empate: No me voy conforme

Luego del empate 1-1 entre Boca y Unión en el estadio 15 de Abril por la fecha 11 del Torneo Apertura, el entrenador xeneize, Claudio Úbeda, analizó el encuentro en conferencia de prensa y valoró el punto obtenido ante un rival al que calificó como duro y en una cancha siempre exigente.

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El técnico consideró que su equipo tuvo el control del partido en varios pasajes y generó oportunidades suficientes como para quedarse con los tres puntos, aunque terminó lamentando la falta de contundencia en el área rival.

“En el segundo tiempo generamos cuatro o cinco situaciones claras para concretar. Llegamos al empate y lo pudimos haber ganado. Creo que durante todo el partido tuvimos más posesión y más control del juego”, explicó el DT.

Sin embargo, dejó en claro su sensación final tras el encuentro en Santa Fe: “Lo mismo que digo siempre que nos toca empatar: no me voy conforme. No me gusta empatar estos partidos que merecemos ganar”.

El respeto por Unión y la actuación del arquero

Más allá del análisis del rendimiento de Boca, Úbeda también reconoció el trabajo de Unión, que logró sostener el resultado con orden y con buenas intervenciones de su arquero en momentos clave del encuentro.

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“El problema sería si no generáramos situaciones. Las situaciones las generamos y es cuestión de que empecemos a tener la fortuna de empezar ganando o concretar las que tenemos”, sostuvo el entrenador.

En ese sentido, también destacó el rendimiento del guardameta tatengue: “Hubo dos intervenciones del arquero de Unión que fueron realmente muy buenas. Cuando generamos tanto tenemos que achicar ese margen y convertir más”.

Cambios explicados y ajustes para lo que viene

Durante el segundo tiempo, el DT movió rápido el banco y realizó variantes que llamaron la atención, entre ellas la salida de Santiago Ascacíbar y el ingreso de Ander Herrera.

Úbeda explicó que la modificación respondió a una cuestión física: “La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña”.

Sobre el ingreso de Malcom Braida por Miguel Merentiel en el tramo final, detalló que buscó mayor profundidad por la banda derecha para intentar desnivelar en los minutos decisivos.

Boca suma pero no despega

Con la igualdad en Santa Fe ante Club Atlético Unión, Boca quedó sexto en la Zona A del Liga Profesional de Fútbol con 14 puntos y extendió una racha irregular en el torneo.

LEER MÁS: El uno por uno del empate de Unión ante Boca en el 15 de Abril

Más allá del punto rescatado como visitante, Úbeda volvió a marcar la necesidad de mejorar la definición para que el funcionamiento del equipo se traduzca en resultados.

“Sabíamos que Unión centraba mucho. Tiraron muchos centros y la mayoría los resolvimos con seguridad. Cada error nos ocupa para corregir”, señaló el técnico, que ya piensa en la próxima semana de trabajo.

Con varios aspectos positivos pero también detalles por ajustar, el entrenador confía en aprovechar los días de entrenamiento para mejorar la eficacia ofensiva y buscar volver al triunfo en la próxima fecha.

Unión Boca Ubeda
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