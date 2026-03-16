Mateo Del Blanco: "Nos vamos con bronca, Unión merecía ganar"

Mateo Del Blanco fue uno de los puntos altos de Unión en el 1-1 en el 15 de Abril y se mostró autocrítico por los puntos que el equipo dejó escapar en el Apertura.

Luego del empate ante Boca, Mateo Del Blanco dejó en claro que el vestuario rojiblanco se quedó con una sensación de bronca por no haber podido sostener la ventaja. El defensor de Unión valoró el rendimiento general del equipo, aunque remarcó que el objetivo era quedarse con el triunfo.

“Creo que estamos haciendo un grandísimo torneo, venimos trabajando para tener esa regularidad. Pero estos puntos que se nos escapan dan bronca, porque merecíamos ganar”, explicó el jugador de Unión, quien además insistió en que jugando en Santa Fe el equipo siempre apunta a sumar de a tres.

“No nos vamos conformes con el empate. Acá en casa siempre tenemos que ir por los tres puntos, más cuando estábamos en ventaja”, agregó.

Un partido abierto y con chances para los dos

Del Blanco también analizó el desarrollo del encuentro y destacó que fue un partido de ida y vuelta, con situaciones claras para ambos equipos. En ese contexto, resaltó el trabajo del arquero Matías Mansilla, quien fue clave para sostener el resultado.

“Mati trabajó mucho, sacó dos o tres claras. Pero nosotros también tuvimos la última para poder ganarlo. Fue un partido muy abierto”, explicó el lateral.

Del Blanco infló el pecho por Unión

Consultado sobre si la presencia de Boca modificó el planteo o la manera de encarar el partido, Del Blanco fue contundente y aseguró que el equipo mantiene la misma postura ante cualquier rival.

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“Para nosotros todos los partidos son difíciles. Obviamente Boca es un grande y tiene mucha jerarquía, pero nosotros jugamos de la misma manera contra Boca o contra cualquier equipo”, sostuvo.