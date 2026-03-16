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B° República del Oeste: robaron 45.000 dólares y euros de un estudio contable en un golpe planificado con información sensible

Delincuentes ingresaron por un inmueble abandonado, realizaron un boquete en la pared y vulneraron el sistema de alarmas del estudio contable. Los investigadores sospechan que actuaron con información interna sobre los movimientos del lugar.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de marzo 2026 · 07:52hs
El boquete por donde ingresaron los delincuentes

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El boquete por donde ingresaron los delincuentes

Este domingo antes del mediodía, un contador regresó a su estudio contable ubicado sobre calle San Lorenzo al 2700, entre Vera e Hipólito Yrigoyen, en el barrio República del Oeste, y al ingresar observó que las oficinas estaban completamente revueltas y que faltaban 45 mil dólares y euros que estaban guardados en el lugar.+

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El damnificado denunció el suceso a los operadores de la Central de Emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales de la Brigada Motorizada y de la Comisaría 4ª, quienes iniciaron las primeras actuaciones.

El profesional también señaló que hasta el sábado a las 14 trabajó en el lugar su empleada administrativa.

Los policías accedieron al inmueble y constataron que uno o más delincuentes habrían ingresado a través de un inmueble abandonado, desde donde realizaron un boquete en la mampostería para acceder al estudio. Además, el edificio cuenta con un sistema de alarmas que fue vulnerado.

Testigos e imágenes

Los uniformados informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó lo ocurrido a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la realización de peritajes criminalísticos.

En paralelo, los policías buscaron testigos entre los vecinos del barrio y relevaron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que puedan aportar datos sobre el robo.

Información crucial y peritajes criminalísticos

Los investigadores policiales elaboraron una primera hipótesis sobre el hecho: se trataría de un robo planificado con información precisa sobre los movimientos internos del estudio contable.

Entre los elementos que sustentan esta línea investigativa figuran que la secretaria administrativa se retiró el sábado por la tarde y el contador regresó recién el domingo por la mañana, además del acceso a través de un inmueble deshabitado, el boquete realizado en la pared y el conocimiento previo sobre la existencia de dólares y euros en el lugar.

Todos esos indicios apuntan a que los autores del hecho contaban con información sensible sobre el funcionamiento interno del estudio y aprovecharon el fin de semana, cuando no había personas en el lugar, para concretar el golpe.

Posteriormente llegaron al lugar agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron peritajes criminalísticos en el interior y en el exterior del inmueble, con el objetivo de levantar rastros y elementos que permitan avanzar en la investigación.

Antecedente inmediato

En la misma zona ya se había registrado un robo de características similares. El 16 de junio de 2022, dos delincuentes ingresaron a la vinería Casacatar, ubicada sobre calle San Lorenzo al 2800, a una cuadra del estudio contable donde ocurrió el hecho este fin de semana.

En aquel caso, uno de los ladrones quedó afuera en tareas de vigilancia y comunicación, mientras los otros cometían el robo en el interior del comercio. Tras una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI), fue detenido José Antonio Benítez, quien firmó un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión, que fue unificada con una pena anterior a tres años y cuatro meses de cumplimiento efectivo.

Ocho meses después, se entregó el segundo implicado, el personal trainer Ariel Gonzalo Verón, de 33 años, quien también fue condenado. El tercer integrante de la banda permanece prófugo y no identificado.

En esa investigación, las imágenes de cámaras de videovigilancia comerciales, públicas y privadas resultaron claves para identificar a dos de los tres delincuentes.

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República del Oeste robo dólares estudio
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