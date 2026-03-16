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Matías Mansilla, figura de Unión ante Boca: "Seguimos en la pelea y convencidos del camino"

El arquero Matías Mansilla fue clave para sostener el 1-1 de Unión ante Boca en el estadio 15 de Abril. "Igual seguimos en la pelea", tiró.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 00:42hs
Matías Mansilla, figura de Unión ante Boca: Seguimos en la pelea y convencidos del camino

Prensa Unión

El empate entre Unión y Boca tuvo a uno de los grandes protagonistas bajo los tres palos rojiblancos. Matías Mansilla respondió cada vez que lo exigieron y fue determinante para que el equipo de Leonardo Madelón pudiera sumar un punto ante uno de los equipos más poderosos del fútbol argentino.

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Tras el encuentro, el arquero reconoció que el equipo volvió a tener dificultades en algunos tramos del partido, aunque valoró el punto conseguido ante un rival de jerarquía. “Nos pasó de nuevo lo mismo, por ahí entramos un poco dormidos y nos costó entrar en partido. Pero enfrente hay un rival con mucha jerarquía y no es fácil. Igual seguimos en la pelea”, expresó.

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La atajada clave ante Bareiro

Entre las varias intervenciones que tuvo durante la noche en Santa Fe, Mansilla eligió una como la más complicada. “Creo que la más difícil fue el mano a mano con Adam Bareiro. Venía a la carrera y tenía el arco abierto, por suerte la pude sacar. Sirvió para sostener el resultado”, explicó.

Matías Mansilla
Matías Mansilla fue la gran figura de Unión ante Boca en el 15 de Abril.

Matías Mansilla fue la gran figura de Unión ante Boca en el 15 de Abril.

El arquero también destacó el nivel del rival y remarcó que el equipo debe seguir trabajando para mejorar. “Hay mucho por corregir y mucho por trabajar, pero estamos convencidos del camino. Una lástima que no pudimos llevarnos los tres puntos, aunque si la próxima fecha ganamos este punto va a tener mucho valor”.

Confianza en el proyecto y respaldo a Madelón en Unión

Mansilla también habló de su presente en el club y del rol que tuvo Leonardo Madelón para concretar su llegada. “Ya lo había tenido a Leo. Me insistió mucho para que venga, prácticamente me volvió loco para que me sume. La verdad es que estoy muy feliz acá y espero que podamos terminar el año de la mejor manera”, contó.

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Antes de retirarse, el arquero aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a su compañero Federico Gomes Gerth, quien atraviesa una larga recuperación. “Quiero mandarle un saludo grande a Fede. Sabemos que tuvo una lesión grave de rodilla, así que le deseamos una pronta recuperación. Estamos todos con él para apoyarlo”, cerró.

Unión Boca Mansilla
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