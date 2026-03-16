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Palacios: "Estamos contentos por el punto, pero Unión siempre quiere ganar"

Julián Palacios fue el autor del gol de Unión en el 1-1 ante Boca y destacó el esfuerzo colectivo del equipo de Leonardo Madelón.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 01:19hs
Palacios: Estamos contentos por el punto, pero Unión siempre quiere ganar

UNO Santa Fe / José Busiemi

Julián Palacios volvió a ser determinante para Unión. El mediocampista fue quien rompió el cero ante Boca con una gran definición en el cierre del primer tiempo, una jugada que nació por la derecha y que terminó con una media vuelta precisa para vencer al arquero rival.

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Tras el encuentro, el volante explicó cómo vivió la acción: “Fue una jugada muy linda. Rafa la toca y creo que la pelota se desvía un poquito, eso me permitió enganchar y acomodarme para patear. Por suerte entró”.

El gol llegó en un momento clave del partido y premió el buen primer tiempo que había realizado el equipo rojiblanco.

La sensación de que se escapó algo más en Unión

Más allá del tanto convertido, Palacios reconoció que el empate dejó una mezcla de sensaciones en el plantel. Si bien el rival tiene jerarquía, en Unión quedó la idea de que el triunfo pudo haber sido posible.

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“Estos partidos son difíciles y se definen por detalles. Hay cosas para corregir, sobre todo en las transiciones y en tener un poco más de tranquilidad con la pelota”, explicó.

En esa línea, remarcó que el equipo sigue mostrando una identidad clara dentro del torneo y que el objetivo es seguir creciendo jornada tras jornada.

Sufrir desde afuera

El volante también contó cómo vivió los minutos finales una vez que ya había sido reemplazado, en un tramo donde el partido se abrió y ambos tuvieron chances.

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“Sufro mucho desde afuera. Cuando estás adentro de la cancha no lo sentís tanto, pero desde el banco se vive de otra manera. Fue un partido que estaba para cualquiera”, confesó.

De todos modos, Palacios rescató el valor del resultado frente a un rival de peso. “Estamos contentos por el punto contra un equipo tan grande como Boca, aunque siempre queremos ganar”, cerró.

Unión Julián Palacios Boca
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