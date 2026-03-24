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Unión se desdibujó en el segundo tiempo y cayó con claridad ante Olímpico en el Malvicino

Unión no pudo sostener su buen inicio y terminó siendo superado por Olímpico de La Banda, que se impuso con autoridad por 101 a 83 en el Malvicino.

Ovación

Por Ovación

24 de marzo 2026 · 09:09hs
Unión se desdibujó en el segundo tiempo y cayó con claridad ante Olímpico en el Malvicino

Prensa Unión

Unión tuvo un arranque encendido, pero se fue apagando con el correr de los minutos y terminó cayendo con claridad por 101 a 83 frente a Olímpico de La Banda, que hizo pesar su jerarquía colectiva en el Ángel Malvicino, por la Liga Nacional de Básquetbol.

Unión, de un inicio prometedor a un quiebre determinante

Unión comenzó mejor, con una marcada efectividad desde el perímetro (3/3 en sus primeras ofensivas) que le permitió tomar rápidamente el control del marcador. En ese tramo inicial, el Tate lastimó con fluidez ofensiva, aunque empezó a mostrar grietas en defensa que serían determinantes más adelante.

El entrenador visitante, Martín Villagrán, solicitó un tiempo muerto promediando el primer cuarto ante la falta de respuestas de su equipo. A partir de allí, Olímpico reaccionó y comenzó a meterse en partido, con un determinante Felipe Queiros que sumó 13 puntos en apenas ocho minutos.

Olímpico ajustó y dio vuelta la historia

En el segundo cuarto, el conjunto santiagueño elevó su nivel. Mejoró su defensa, encontró mayor criterio en ataque y logró dar vuelta el marcador con un parcial de alto goleo. Con una ofensiva repartida y efectiva, Olímpico se fue al descanso largo arriba por 52-44.

El quiebre definitivo llegó tras el entretiempo. La visita salió con otra intensidad, dominó ambos costados de la cancha y alcanzó una máxima de 21 puntos. Unión, en cambio, se mostró sin respuestas: no pudo frenar la embestida rival ni encontrar puntos fáciles, lo que hizo que la diferencia se volviera irremontable.

Un cierre sin sobresaltos para la visita

En el tramo final, Olímpico manejó los tiempos con inteligencia, sostuvo la ventaja y selló una victoria contundente por 101-83, sumando así su segundo triunfo consecutivo en la Liga Nacional.

Las figuras y los números

José Montero fue la gran figura del partido con 25 puntos y 6 asistencias, bien acompañado por José Ascanio (19), Gonzalo Bressan (17 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias), Dennis McKinney (13) y Santiago Pérez (10).

En Unión, lo más destacado pasó por los 21 puntos de Felipe Queiros y los aportes de Daniel Hure (12) y Theo Akwuba (12), aunque el equipo nunca logró sostener un funcionamiento colectivo en la segunda mitad.

Síntesis del partido

Unión 83: Martín Cabrera 2, Yeferson Guerra 11, Emiliano Basabe 5, Felipe Queiros 21, Theo Akwuba 12 (FI); Franco Balbi 11, Federico Elías 8, Facundo Chamorro 0, Daniel Hure 12, Pedro Spajic 0. DT: Ariel Rearte.

Olímpico 101: Edwin Mijares 7, Dennis McKinney 13, José Montero 25, Gonzalo Bressan 17, José Ascanio 19 (FI); Santino Romegialli 3, Valentín Forestier 5, Franco Vieta 2, Santiago Pérez 10, Jeremías Barco 0. DT: Martín Villagrán.

Parciales: 28-22, 44-52, 64-82.

Árbitros: Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone e Iván Huck.

Estadio: Ángel Malvicino.

Fuente: Liga Nacional / Marca Personal

Unión Olímpico Malvicino
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