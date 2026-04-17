El uno por uno de una derrota donde Unión fue su peor enemigo

Unión sufrió una durísima derrota ante un flojo Newell's por 3-2, en el 15 de Abril. Los horrores defensivos se pagaron muy caros.

Unión sufrió una derrota que duele mucho en función de que fue en el estadio 15 de Abril, ante uno de los peores equipos del campeonato como Newell's, e hipotecó grandes chances de avanzar a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Tatengue arrancó arriba en el marcador, con el tanto de Marcelo Estigarribia, pero pagó muy caro sus horrores defensivos, y terminó perdiendo por 3-2. Mereció en el final el empate, pero la noche fue de terror, y se pagó con una caída que lo deja muy mal parado en la recta final de la fase regular.

El boletín de calificaciones de los jugadores de Unión

Matías Mansilla (3): Le patearon poco al arco pero le marcaron tres goles. No brindó seguridad y aun teniendo mala fortuna el primer gol terminó siendo en contra, ya que la pelota salía y el arquero la metió adentro.

Lautaro Vargas (3): Debió ser expulsado por una falta estando amonestado y Fernando Espinoza lo perdonó muchas ventajas en la marca. Cometió un penal que no sancionaron.

Unión Newell's.jpg Marcelo Estigarribia convirtió su tercer gol en los últimos tres partidos, pero Unión sufrió su segunda caída al hilo. UNO Santa Fe / José Busiemi

Maizon Rodríguez (2): Jugó un paupérrimo partido, lo anticiparon siempre, cometió un error grosero en el tercer gol de Newell's y, en el primero, la pelota le rebotó al uruguayo y va hacia el arco. Hizo todo mal.

Juan Pablo Ludueña (6): El mejor defensor de Unión, ganó mucho en el área rival, participó del segundo gol y empujó siempre yendo al ataque y defendiendo lejos del arco.

Mateo Del Blanco (4): No jugó un buen partido, bien en el pase a Palacios para el primer gol pero después estuvo errático e impreciso con la pelota en los pies.

Julián Palacios (5): Perfecto centro para el gol de Estigarribia. Alternó buenas con malas pero es un jugador que aun con errores siempre intenta y empuja.

Mauro Pittón (3): Muy flojo partido, perdido en el medio, llegando tarde y sin lograr contener a los volantes rivales. Terminó siendo reemplazado.

Rafael Profini (4): En el final del primer tiempo casi convierte con un remate que terminó sacando el arquero. Fue suplantado en el segundo tiempo.

Brahian Cuello (3): Pasó desapercibido. Apenas jugó 45 minutos pero no incidió en ataque ni tampoco se mostró para encarar por su carril.

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Marcelo Estigarribia (6): Buen cabezazo para el primer gol de Unión pero, además, fue el delantero más peligroso, luchando y ganando de arriba. Se mostró muy activo.

Cristian Tarragona (4): El goleador de Unión estuvo apagado, nunca paró de pedir ni luchar pero falló en la definición y en el final desperdició la chance del empate sin definir bien.

Nicolás Palavecino (3): Al minuto de ingresar dispuso de una chance concreta dentro del área pero remató débil a las manos de Reinatti; la gente lo reprueba constantemente y la realidad es que nunca aprovecha las chances.

Lucas Menossi (5): Intentó hacerse eje del equipo moviendo la pelota aunque sin profundidad; terminó marcando el descuento para darle cierta esperanza al equipo.

Franco Fragapane (-): Su mayor aporte fue el centro que metió para el cabezazo de Ludueña y que terminó en el gol de Menossi; antes y después participó poco.

Diego Diaz (-): Volvió a ser tenido en cuenta luego de la lesión que sufrió pero ingresó para jugar tiempo de descuento; debió haber ingresado antes.