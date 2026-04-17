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El uno por uno de una derrota donde Unión fue su peor enemigo

Unión sufrió una durísima derrota ante un flojo Newell's por 3-2, en el 15 de Abril. Los horrores defensivos se pagaron muy caros.

17 de abril 2026 · 23:08hs
El uno por uno de una derrota donde Unión fue su peor enemigo

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión sufrió una derrota que duele mucho en función de que fue en el estadio 15 de Abril, ante uno de los peores equipos del campeonato como Newell's, e hipotecó grandes chances de avanzar a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El Tatengue arrancó arriba en el marcador, con el tanto de Marcelo Estigarribia, pero pagó muy caro sus horrores defensivos, y terminó perdiendo por 3-2. Mereció en el final el empate, pero la noche fue de terror, y se pagó con una caída que lo deja muy mal parado en la recta final de la fase regular.

El boletín de calificaciones de los jugadores de Unión

Matías Mansilla (3): Le patearon poco al arco pero le marcaron tres goles. No brindó seguridad y aun teniendo mala fortuna el primer gol terminó siendo en contra, ya que la pelota salía y el arquero la metió adentro.

Lautaro Vargas (3): Debió ser expulsado por una falta estando amonestado y Fernando Espinoza lo perdonó muchas ventajas en la marca. Cometió un penal que no sancionaron.

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Marcelo Estigarribia convirti&oacute; su tercer gol en los &uacute;ltimos tres partidos, pero Uni&oacute;n sufri&oacute; su segunda ca&iacute;da al hilo.

Marcelo Estigarribia convirtió su tercer gol en los últimos tres partidos, pero Unión sufrió su segunda caída al hilo.

Maizon Rodríguez (2): Jugó un paupérrimo partido, lo anticiparon siempre, cometió un error grosero en el tercer gol de Newell's y, en el primero, la pelota le rebotó al uruguayo y va hacia el arco. Hizo todo mal.

Juan Pablo Ludueña (6): El mejor defensor de Unión, ganó mucho en el área rival, participó del segundo gol y empujó siempre yendo al ataque y defendiendo lejos del arco.

Mateo Del Blanco (4): No jugó un buen partido, bien en el pase a Palacios para el primer gol pero después estuvo errático e impreciso con la pelota en los pies.

Julián Palacios (5): Perfecto centro para el gol de Estigarribia. Alternó buenas con malas pero es un jugador que aun con errores siempre intenta y empuja.

Mauro Pittón (3): Muy flojo partido, perdido en el medio, llegando tarde y sin lograr contener a los volantes rivales. Terminó siendo reemplazado.

Rafael Profini (4): En el final del primer tiempo casi convierte con un remate que terminó sacando el arquero. Fue suplantado en el segundo tiempo.

Brahian Cuello (3): Pasó desapercibido. Apenas jugó 45 minutos pero no incidió en ataque ni tampoco se mostró para encarar por su carril.

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Marcelo Estigarribia (6): Buen cabezazo para el primer gol de Unión pero, además, fue el delantero más peligroso, luchando y ganando de arriba. Se mostró muy activo.

Cristian Tarragona (4): El goleador de Unión estuvo apagado, nunca paró de pedir ni luchar pero falló en la definición y en el final desperdició la chance del empate sin definir bien.

Nicolás Palavecino (3): Al minuto de ingresar dispuso de una chance concreta dentro del área pero remató débil a las manos de Reinatti; la gente lo reprueba constantemente y la realidad es que nunca aprovecha las chances.

Lucas Menossi (5): Intentó hacerse eje del equipo moviendo la pelota aunque sin profundidad; terminó marcando el descuento para darle cierta esperanza al equipo.

Franco Fragapane (-): Su mayor aporte fue el centro que metió para el cabezazo de Ludueña y que terminó en el gol de Menossi; antes y después participó poco.

Diego Diaz (-): Volvió a ser tenido en cuenta luego de la lesión que sufrió pero ingresó para jugar tiempo de descuento; debió haber ingresado antes.

Unión Newells Estigarribia
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