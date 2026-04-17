Unión y una noche para el olvido: horrores defensivos y durísima derrota ante Newell's

Unión, que arrancó ganando con un tanto de Marcelo Estigarribia, perdió 3-2 como local ante el débil Newell's e hipotecó grandes chances de clasificar.

Unión sufrió una noche de terror ante Newell's en el 15 de Abril y pende de un hilo su permanencia en puestos de clasificación para jugar los octavos de final en la Zona A del Torneo de la Liga Profesional. Lo ganaba con un tanto de Marcelo Estigarribia (PT 3'), pero pagó caro sus horrores en la última línea, y la Lepra se lo dio vuelta con las conquistas de Matías Mansilla, en contra (PT '), Jerónimo Russo (PT 38') e Ignacio Ramírez (ST 37'). Lucas Menossi (ST 41') descontó para el Tatengue.

Unión se quedó sin margen de error y quedó obligado de cara a las dos últimas fechas, donde visitará a Vélez y cerrará ante Talleres en el 15 de Abril. Encima, perdió a Estigarribia por cinco amarillas. Una ilusión que empezó a desvanecerse para el equipo de Leo Madelón que se había animado hace un par de semanas a destacar que su equipo iba a pelear el título.

Unión, de mayor a menor ante Newell's

Unión jugó el peor primer tiempo del campeonato y, en consecuencia, se fue a los vestuarios perdiendo 2 a 1. El Tate defendió de forma calamitosa y Newell's lo aprovechó para marcar dos goles y generar un par de chances muy claras.

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Unión no dio garantías de mitad de cancha hacia atrás, mal escalonado, el equipo sufrió con cada ataque del elenco rosarino. El conjunto de Leo Madelón arrancó el partido de la mejor manera ya que a los 3 minutos estaba ganando el partido luego de una gran acción colectiva que incluyo pase filtrado de Mateo Del Blanco, centro perfecto de Julián Palacios y soberbio cabezazo de Marcelo Estigarria para establecer el 1 a 0.

Estigarribia.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Pero antes del gol al minuto de juego Cristian Tarragona remató dentro del área y la pelota se desvió en Nicolas Goitea para irse al lado del caño izquierdo.

En ese arranque era todo del Tate que ganaba e imponía condiciones de hecho a los 12 minutos desaprovechó una contra para ampliar diferencias cuando Palacios encabezó la contra a pura velocidad y cedió para Estigarribia, quien se demoró, no pateó al arco e intentó un pase fallido para Tarragona.

Un minuto después llegó el gol de Newell's cuando Facundo Guch ejecutó un corner desde la izquierda, la pelota le rebotó a Marcelo Estigarribia, pegó en el caño derecho y Matías Mansilla en su afán por tomar el balón lo terminó empujando dentro del arco. El árbitro Fernando Espinoza dejó seguir pese a los reclamos de los jugadores de Newell's pero a instancias del VAR terminó otorgando el gol para el 1 a 1.

Unión lo fue a buscar con más empuje que futbol y dispuso de un par de chances todas de pelota quieta. Primero Juan Pablo Ludueña dentro del área remató por encima del travesaño, luego el propio defensor ganó de cabeza y la pelota se fue por arriba del horizontal.

Unión Newell's.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Y, posteriormente, Marcelo Estigarribia intentó un remate de media vuelta que se fue desviado. Newell's respondió con una buena jugada por derecha que arrancó Walter Mazzantti para un centro preciso y el cabezazo de Luciano Herrera que rebotó en el travesaño.

Y a los 37 minutos llegó el segundo de Newell's cuando en otra pelota quieta los jugadores de Unión, todos metidos dentro del área, no fueron a buscar el rebote y Jerónimo Russo se despachó con un zurdazo que se metió en el ángulo izquierdo. Y pudo anotar el tercero cuando Francisco Scarpeccio cabeceó solo dentro del área chica pero la pelota fue a las manos de Mansilla.

Mientras que en tiempo de descuento Rafael Profini remató de forma rasante y el arquero Josue Reinatti metió la mano derecha para desviar la pelota a un costado. No hubo tiempo para más, el Tate fue de mayor a menor pero terminó cayendo por sus propios errores.

Unión volcó la cancha, pero sin resultados

Para el inicio del segundo tiempo Leonardo Madelón decidió el ingreso de Nicolas Palavecino en lugar de Brahian Cuello. Y antes de los 2 minutos Palavecino dispuso de una chance clara cuando Rafael Profini lo habilitó y de frente al arco termino rematando a las manos de Reinatti.

En esos primeros minutos Unión tenía la pelota pero sin claridad y muchos menos profundidad. Lateralizaba sin ideas y se repetía con algún pelotazo al área buscando a los puntas. Todo demasiado previsible ante un rival que esperaba con mucha gente dentro de su campo y apostaba por una contra.

Consciente de lo mal que jugaba Unión y de la necesidad de manejar el balón con mayor criterio, a los 16 minutos Madelón decidió el ingreso de Lucas Menossi en lugar de Rafael Profini. Y a los 17 minutos el Tate estuvo cerca del empate luego de que Estigarribia bajara la pelota y cuando Palacios se prestaba a definir Reinatti con los pies despejo la pelota en la línea. Segundos después llegó un cabezazo de Estigarribia que fue a parar a las manos del arquero rosarino.

Una obra completa de terror para Unión

Unión iba ante un rival que defendía con línea de cinco bien cerca de su propio arco y eso conspiraba contra las chances del equipo local. Pero, a los 31 minutos, Maizon Rodríguez, de horroroso partido, la tocó atrás para Mansilla pero el pase fue corto e Ignacio Ramírez, quien había ingresado hacia segundos aprovecho el regalito para el 3 a 1.

Cuello.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Minutos después Madelón mando a la cancha a Franco Fragapane para la salida de Mauro Pittón. Newell's mostraba orden intensidad y sacrificio para defender el resultado sin sufrir ante un equipo sin rumbo que solo empujaba con centros y pelotazos.

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Pero a los 41 minutos y, de un tiro esquina, anticipó de cabeza Juan Pablo Ludueña, tapó Reinatti y en el rebote Lucas Menossi definió dentro del área para marcar el descuento. Y en el sexto minuto de descuento Tarragona tuvo un penal en movimiento de frente al arco pero su remate fue al cuerpo de Reinatti, quien se quedó con el triunfo de la Lepra.

Un golpe durísimo para Unión y el equipo que se retiró silbado dejando pasar una chance vital para continuar en zona de clasificación. Una derrota que compromete seriamente las chances del Rojiblanco de meterse en playoffs y que siembra un manto de dudas respecto a lo que viene.

Defendiendo como lo hizo en este partido las chances de clasificar serán escasas. Una caída preocupante por el rival que tenía enfrente y fundamentalmente porque arrancó ganando a los 3 minutos y no pudo sostener el resultado perdiendo el invicto en el 15 de Abril y dejando una muy pobre imagen que generó el repudio de sus hinchas.

Formaciones de Unión y Newell's

Unión (2): 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodriguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini, 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Newell’s (3): 30-Josué Reinatti; 14-Armando Méndez, 15-Saúl Salcedo, 23-Nicolás Goitea y 28-Jerónimo Russo; 5-Luca Regiardo, 26-Rodrigo Herrera; 18-Walter Mazzantti, 20-Facundo Guch, 36-Francisco Scarpeccio y 27-Luciano Herrera. DT: Frank Darío Kudelka.

Goles: PT 3' Estigarribia, de cabeza (U), 14' Matías Mansilla, en contra (N) y 37' Jerónimo Russo (N); ST 31' Ignacio Ramírez (N) y 42' Lucas Menossi (U).

Cambios: ST 0' Nicolás Palavecino x Cuello (U) y Jerónimo Gómez Mattar x R. Herrera (N); 20' Fabián Noguera x Guch (N) y Martín Ortega x Armando Pérez (N); 31' Ignacio Ramírez x Scarpeccio (N); 35' Franco Fragapane x M. Pittón (U), 45' Diego Díaz x M. Rodríguez (U) y Marcelo Esponda x Mazzantti (N).

Amonestados: Vargas, Palacios y Estigarribia (U); Regiardo, Ortega y Russo (N).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Yamil Possi.