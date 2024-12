Universitario, subcampeón en el Seven de GER de Rosario

Universitario de Santa Fe cayó en la final frente a Atlético del Rosario y fue subcampeón del Seven Invitación de GER

Universitario fue subcampeón del Seven Invitación de GER Miguel Ángel Senatore.

Universitario de Santa Fe fue superado por Atlético del Rosario por 33 a 5 en la final de la edición 56 del tradicional Seven nocturno Miguel Ángel Senatore organizado por Gimnasia y Esgrima de Rosario en sus instalaciones ubicadas en el Parque de la Independencia del sur provincial. Los Cuervos le ponen mucho empeño al juego reducido, y por ello participaron en el torneo organizado por Santa Fe Rugby, y ahora lo harán en el Seven del Plumazo.

Atlético del Rosario se consagró campeón del certamen Invitación de la 56° edición del tradicional Seven organizado por Gimnasia y Esgrima de Rosario Miguel Ángel Senatore disputado en el parque de la Independencia tras derrotar a Universitario de Santa Fe por 35 a 7. Los Cuervos santafesinos cumplieron un buen desempeño en esta apuesta que es afrontar competencias de juego reducido.

En el certamen rosarino, Universitario arrancó en la fase de grupos cayendo frente a Plaza por 29 a 0, y posteriormente derrotaron a Carayá de Misiones 31 a 0, a Sixty de Resistencia 19 a 112, y en semifinales a CRAI por 14 a 12. En la final ante el elenco de Plaza Jewell fueron ganando todo el primer tiempo 5 a 0, hasta los dos primeros minutos del complemento, cotejo en el que terminaron cayendo por 33 a 5.

"Tenemos mucha satisfacción por el equipo, y por los jugadores. Este año se implementó seguir manteniendo una estructura de trabajo, con Federico Schmidt, como cabeza del grupo, y en el seven, que es otro estamento, no queríamos que sea diferente, y trabajamos sobre esa misma línea. En el de GER es uno de los torneos más importantes a nivel país de juego reducido, y el haber llegado a la final jugando muy buen rugby es algo positivo", le dijo Mauro Aranda a UNO Santa Fe.

El entrenador de los Cuervos afirmó que "nos llena de orgullo la labor que tuvieron los chicos en GER, primero por los jugadores, porque realmente se lo merecían, y segundo por todo el club. Se coronó un año exitoso dentro de lo deportivo. Con lo cual las sensaciones son buenas, primero porque los jugadores creyeron en un sistema de juego conjuntamente con Santiago Bagnarol y Nicolás Rivadeneira, que hoy son los que acompañan este staff, y las personas que están atrás".

"Los rivales en GER nos tocó un primer día con el campeón, con Plaza, con un nivel muy alto, igualmente el resultado pareció algo mentiroso, y podíamos dar más. Lo pudimos revertir con victorias ante Carayá de Misiones, luego Sixty, un rival más duro, y después con CRAI en semifinales, que tenía un muy buen equipo, y tuvimos la fortuna de haberle podido ganar. La otra semi fue Plaza con Taraguy, y lo ganaron los rosarinos con comodidad, y nos enfrentamos en la final", destacó el exmedio apertura de los Cuervos.

rugby seven de ger miguel senatore uni sfe 3.jpg Uni disputó el Seven de Santa Fe RC, el de GER, y ahora lo en el Plumazo del CAE de Paraná.

"Entre las planificaciones de este año estaba competir en tres torneos de seven. Primero lo hicimos en el de Santa Fe Rugby, que fue novedoso, un evento excepcional, y con muy buen nivel de equipos. Participamos en una zona compleja, pero llegamos a la final de plata que perdimos ante Rowing. Ahora nos queda jugar el Seven del Plumazo, que es el próximo fin de semana en Paraná, y que es otro torneo más que importante" resaltó el ex back del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

El plantel de Universitario que disputó el Seven de GER estuvo integrado por los siguientes jugadores: Ian Dallaverde, Mateo Carughi, Lihuel Bravo Márquez, Ignacio Mazzaro, Julián Fleitas, Francis Leguizamón, Emiliano Ramos, Andrés Redondo, Ignacio Haas, Agustín Hotham, Agustín Dusso, Mateo Bianchi, Gabriel Sala y Mateo Schmidt. El staff está conformado por Mauro Aranda, Santiago Bagnarol y Nicolás Rivadeneira (entrenadores); Marcos Bianchi y Giuliano Buccini (managers), Cecilia Arangio (kinesióloga) y Lautaro Gil (preparador físico).