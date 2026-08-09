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Colón lanzó una promoción de abonos para los últimos siete partidos en el Brigadier López

Colón puso a disposición de sus hinchas una promoción especial para asegurarse un lugar en el Brigadier López durante los siete encuentros restantes.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 02:33hs
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Colón lanzó una promoción de abonos para los últimos siete partidos en el Brigadier López

Colón busca volver a tener el Brigadier López colmado y lanzó una promoción especial de abonos para los siete partidos que todavía debe disputar como local. La propuesta contempla diferentes sectores del estadio y valores que van desde los 90.000 hasta los 380.000 pesos, según la ubicación elegida por cada hincha para acompañar al Sabalero.

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Las alternativas para las plateas

La promoción incluye distintas opciones para quienes quieran asegurarse su lugar durante las siete presentaciones restantes de Colón en condición de local.

Los precios establecidos para las plateas son los siguientes:

  • Platea Norte Alta: $90.000.
  • Platea Sur Alta: $90.000.
  • Platea Este Central: $100.000.
  • Platea Este Codo: $90.000.
  • Platea Oeste: $160.000.
  • Platea Oeste Techada: $190.000.

De esta manera, los hinchas pueden acceder a un abono para los siete encuentros restantes con distintas alternativas de acuerdo con el sector que prefieran. La propuesta apunta a facilitar el acompañamiento del público en la recta final del campeonato.

Palcos y sectores preferenciales

Los precios informados son:

  • Palco Corporativo Norte: $280.000.
  • Palco Súper VIP: $380.000.
  • Palco Balcón: $280.000.
  • Palco VIP: $350.000.
  • Fosa A2: $190.000.

La iniciativa representa una nueva oportunidad para que los socios y simpatizantes del Sabalero puedan acompañar al equipo durante los últimos siete compromisos en Santa Fe.

Con esta promoción, Colón busca fortalecer el vínculo con su gente y generar un importante marco de público en el tramo decisivo de la temporada. El Brigadier López volverá a ser escenario de los próximos encuentros del conjunto Sabalero y los hinchas ya tienen distintas alternativas para asegurarse su lugar.

Colón promoción Brigadier López
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