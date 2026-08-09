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Colón definió los convocados para enfrentar a San Telmo y hay cambios en la lista

Colón visita este domingo a San Telmo con la obligación de volver al triunfo y ya tiene la nómina confirmada, con algunas modificaciones.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 02:22hs
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Colón en busca de volver a la victoria.

Colón en busca de volver a la victoria.

Colón ya tiene todo listo para afrontar su próximo compromiso ante San Telmo. El Sabalero confirmó la lista de convocados para el encuentro de este domingo y la nómina presenta algunas modificaciones respecto del partido anterior. Entre las principales novedades aparecen Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patrón, mientras que Emanuel Beltrán y Darío Sarmiento quedaron fuera de la convocatoria.

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Cambios en la defensa

Una de las modificaciones más importantes pasa por la inclusión de Nicolás Thaller, quien fue citado en lugar de Emanuel Beltrán. El defensor vuelve a aparecer entre los concentrados y se presenta como una alternativa para el cuerpo técnico de cara a un partido que será importante.

También se produjo una variante en el sector defensivo con la convocatoria de Gabriel Risso Patrón. El defensor fue incluido en la nómina y ocupará el lugar que dejó Darío Sarmiento, quien finalmente no fue convocado para este compromiso.

Los cambios en la lista llegan en un momento en el que Colón necesita recuperar terreno y volver a sumar de a tres. El equipo viene atravesando una etapa en la que cada punto tiene un peso importante, especialmente por la pelea en los primeros lugares de la Primera Nacional.

El Sabalero busca reaccionar

El partido frente a San Telmo aparece como una nueva oportunidad para que Colón pueda cambiar el rumbo y recuperar confianza. La competencia comienza a entrar en una etapa cada vez más exigente y los equipos que pretenden mantenerse en la pelea por los puestos de arriba no tienen margen para dejar unidades en el camino.

Por eso, el cuerpo técnico realizó algunos movimientos en la convocatoria y ahora deberá definir quiénes serán los elegidos para comenzar el encuentro. Thaller y Risso Patrón aparecen como las principales novedades de una lista que también confirmó las ausencias de Beltrán y Sarmiento.

Con la lista ya definida, solo resta que llegue la hora del partido. Colón buscará dejar atrás sus últimas presentaciones y reencontrarse con una victoria que le permita recuperar impulso en la lucha por los primeros puestos.

Colón convocados San Telmo lista
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