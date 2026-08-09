Instituto festejó ante Gimnasia y se metió como escolta en la Zona A

La Gloria venció 1-0 al Lobo mendocino en Alta Córdoba, sumó su tercera victoria consecutiva y quedó a un punto de Vélez en la pelea por la cima.

Instituto volvió a hacerse fuerte en Alta Córdoba y consiguió un triunfo clave ante Gimnasia de Mendoza. La Gloria se impuso 1-0 con un gol de Alex Luna en el tramo final, después de haber desperdiciado un penal. Con este resultado, el equipo de Diego Flores alcanzó las nueve unidades y quedó como escolta de Vélez en la Zona A.

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Luna tuvo revancha y le dio el triunfo

El encuentro comenzó con Instituto decidido a asumir el protagonismo y buscar rápidamente el arco contrario. La Gloria intentó mover la pelota y generar espacios frente a un Gimnasia que se mostró ordenado y buscó cerrarle los caminos al conjunto cordobés.

Alex Luna fue uno de los jugadores más activos durante la primera mitad. El atacante tuvo una de las oportunidades más claras al ingresar al área y quedar frente a César Rigamonti, aunque el arquero mendocino logró imponerse en el duelo y evitó la caída de su arco.

La visita también tuvo algunas aproximaciones, pero Instituto terminó encontrando mejores opciones para lastimar. Sin embargo, el marcador permaneció igualado durante una primera etapa en la que el conjunto local no pudo transformar su dominio en ventaja.

En el complemento, la Gloria volvió a insistir y encontró nuevamente en Rigamonti a un rival difícil de superar. El arquero tuvo una destacada intervención ante Matías Tissera en un mano a mano y sostuvo el cero cuando el partido comenzaba a entrar en su tramo decisivo.

Gimnasia también contó con una ocasión muy clara. Lautaro Carrera quedó en una posición inmejorable dentro del área, pero no logró darle dirección a su remate y desperdició una oportunidad que podía haber cambiado el desarrollo del encuentro.

Falló el penal, pero tuvo su desquite

La gran oportunidad para Instituto apareció desde los doce pasos. Alex Luna se hizo cargo de la ejecución, pero Rigamonti volvió a ganar el duelo y consiguió detener el penal. El arquero también respondió ante el rebote y parecía convertirse definitivamente en la figura de la noche.

Pero Luna no se quedó lamentando la ocasión desperdiciada. Apenas unos minutos después tuvo la posibilidad de redimirse y esta vez no falló.

A los 35 minutos del segundo tiempo, Jeremías Lázaro envió una pelota rasante hacia el área y Luna apareció para definir con mucha categoría. El mediocampista controló la situación y resolvió por encima de Rigamonti para marcar el 1-0 que desató el festejo en Alta Córdoba.

El tanto significó un enorme desahogo para Instituto, que había buscado durante buena parte del encuentro y finalmente encontró el premio en los últimos minutos.

Con la ventaja, la Gloria se dedicó a cuidar el resultado y evitó darle espacios a Gimnasia para reaccionar. El conjunto mendocino intentó adelantarse en el campo, aunque no consiguió generar una situación suficientemente clara como para alcanzar la igualdad.

El pitazo final confirmó una nueva victoria para el equipo de Diego Flores. Instituto alcanzó los nueve puntos, consiguió su tercer triunfo consecutivo y se acomodó en el segundo lugar de la Zona A, apenas por detrás de Vélez.

Además, el festejo tuvo un condimento especial para la institución cordobesa, que celebró sus 108 años con una victoria ante su gente.